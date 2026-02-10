El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), más conocido como 4x1000, se aplica en Bancolombia cada vez que hay salidas de dinero como retiros, pagos o transferencias. Sin embargo, no todos los clientes lo pagan desde el primer peso: la ley fija un tope mensual que permite mover dinero sin este cobro, siempre que la cuenta esté correctamente marcada como exenta. El 4×1000 es un impuesto sobre los movimientos financieros que se cobra automáticamente cuando hay salidas de dinero de una cuenta de ahorros o ciertos productos financieros. En Bancolombia aplica principalmente a débitos como retiros en cajeros, pagos y transferencias hacia cuentas de otros bancos, siempre que no se cumpla alguna exención legal o marcación especial. Este gravamen se expresa como 0,4 % del valor de cada movimiento sujeto al cobro, lo que puede incrementar el costo de tus transacciones si no tienes una exención vigente. En Bancolombia, el 4x1000 se empieza a cobrar cuando las transacciones de salida superan los $17.429.650 mensuales, cifra que equivale a 350 UVT en 2025. Esto aplica únicamente si tu cuenta está marcada como exenta del 4x1000. En ese caso: Puedes verificar si tu cuenta está marcada como exenta del 4×1000 ingresando a la app Mi Bancolombia o consultando en una sucursal física. En la aplicación, ve al detalle de tu producto de ahorros y revisa la sección de impuestos o gravámenes asociados. Si la cuenta está marcada para no pagar el impuesto, la aplicación mostrará el tope permitido y el avance de tus movimientos. De lo contrario, la plataforma te indicará que no está exenta y qué debes hacer para solicitar la marcación. Para que tu cuenta quede exenta del cobro del 4×1000 debes ser el titular y solicitar la marcación en una sucursal de Bancolombia o a través de la Sucursal Telefónica. Lleva tu documento de identidad y diligencia el formulario de exención. Este trámite suele tomar algunos días hábiles para quedar registrado. Recuerda que solo puedes tener una cuenta exenta en todo el sistema financiero, salvo que seas pensionado, en cuyo caso la ley permite hasta dos cuentas libres de este impuesto bajo condiciones especiales. Aunque tengas tu cuenta marcada como exenta, la exención solo opera hasta ciertos límites establecidos por la ley: Los valores específicos de estos topes son fijados por la DIAN cada año y debes consultarlos directamente con la entidad o en su sitio oficial para saber cuál es el límite actualizado. No todos los movimientos generan este impuesto. Por ejemplo, las transferencias internas entre cuentas del mismo titular en Bancolombia o ciertos abonos que no impliquen salida de dinero no están sujetos al 4×1000. Sin embargo, retiros en cajeros automáticos, pagos a comercios, giros a otras entidades y débitos automáticos sí lo pueden estar si no se cumplen las condiciones de exención. Si tu cuenta está generando cobros de 4×1000 y consideras que podrías estar en una condición de exención (por ejemplo, eres pensionado o puedes marcar una cuenta de bajo monto), debes comunicarte con Bancolombia para revisar tu caso. En algunos escenarios es posible ajustar la marcación de la cuenta para evitar este cobro en adelante, pero no suele aplicarse de forma retroactiva para movimientos ya ejecutados.