Banco Popular avanza con una de las decisiones más agresivas del sistema financiero colombiano para este año: no cobra intereses en las compras que sus clientes hagan con tarjeta de crédito en combustible, peajes y estacionamientos, tres rubros que pesan todos los meses en el bolsillo de quienes se mueven en carro o moto. El beneficio ya está vigente y se aplica de forma automática en el extracto, sin registros, activaciones ni trámites adicionales. La entidad, que hace parte del Grupo Aval, explicó que esta estrategia busca aliviar el gasto cotidiano en un momento en el que el costo de vida sigue presionando a los hogares colombianos, especialmente por los precios de la movilidad urbana y los desplazamientos intermunicipales. El beneficio está concentrado en todo lo que mueve un vehículo en Colombia. En concreto, no generarán intereses las compras realizadas con tarjeta de crédito del Banco Popular en: Esto significa que cada vez que el tarjetahabiente pague estos servicios con su tarjeta, el banco no le cobrará financiación, lo que reduce de inmediato el valor final que termina pagando mes a mes. Banco Popular definió una ventana clara para esta promoción: desde el 26 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Durante ese periodo, todas las compras en los rubros de movilidad mencionados quedan cubiertas por la tasa cero, siempre que se paguen con tarjeta de crédito de la entidad. El banco confirmó que la medida aplica para todas las tarjetas de crédito de personas naturales emitidas por la entidad. No importa si es una tarjeta clásica, oro o de otro segmento: si está a nombre de una persona natural, entra en la promoción. Cabe mencionar que no aplica para tarjetas empresariales ni corporativas. No. Y este es uno de los puntos más importantes. El beneficio se activa de forma automática y se verá reflejado directamente en el extracto de la tarjeta. El cliente no tiene que llamar, llenar formularios, activar nada en la app ni registrarse en la página web. Si paga gasolina, peajes o parqueaderos con su tarjeta del Banco Popular dentro de las fechas establecidas, el sistema aplica la tasa cero sin intervención del usuario. Cuando el cliente revise su extracto mensual, las compras de gasolina, peajes y parqueaderos hechas dentro del periodo promocional aparecen sin cargos por intereses. El valor que se paga es exactamente el del consumo, sin recargos financieros. Esto hace que el alivio sea inmediato y verificable, sin letra pequeña ni condiciones ocultas. No. Banco Popular fue claro en este punto: el 0% de interés solo aplica para el pago de productos y servicios en las categorías definidas. No se puede retirar como efectivo ni transferir a otra persona. El beneficio es personal y ligado al titular de la tarjeta.