Cada año, los contribuyentes están obligados a llevar a cabo trámites obligatorios para reportar su actividad económica y sus recursos financieros. El Gobierno de Colombia, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establece normas precisas sobre las obligaciones tributarias y las sanciones por el incumplimiento de las mismas en los plazos estipulados. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar consecuencias severas, tales como el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas bancarias. Aunque estas medidas no se implementan de manera inmediata, representan una posibilidad tangible. La iniciativa no solo abarca la retención de recursos en cuentas, sino que también se llevan a cabo medidas preventivas sobre propiedades, la inclusión en el Listado de Deudores Morosos y la posibilidad de iniciar procesos judiciales. Desde comienzos de 2025, la institución informó que dentro de esas jornadas hubieron: A través del programa “Al día con la DIAN, le cumplo al país”, la entidad logró bloquear 4710 cuentas pertenecientes a más de 8000 contribuyentes desde comienzos del 2025, quienes mantenían una deuda que superaba los 1,2 mil millones de pesos. No obstante, esa cifra inicial solo representó el inicio de un operativo más amplio. Las sanciones aplicadas a los ciudadanos en la lista oficial incluyen la suspensión de sus cuentas bancarias, sin posibilidad de realizar retiros, transferencias o pagos; el bloqueo de tarjetas de crédito; y la retención de saldos disponibles cuando las deudas exceden los límites establecidos por la normativa colombiana. La lista de morosos publicada por la DIAN abarca tanto personas naturales como jurídicas que presentan procesos tributarios abiertos o que poseen deudas pendientes de pago que superan los seis meses. Asimismo, se han incluido contribuyentes que no presentaron sus declaraciones a pesar de haber recibido notificaciones oficiales durante el transcurso del año. Entre los perfiles más perjudicados se destacan: La suspensión de productos financieros no se implementa de manera arbitraria, sino que se fundamenta en circunstancias específicas en las que los contribuyentes han incurrido en incumplimientos reiterados. Entre las causas se destacan: Dicha medida tiene como objetivo prevenir la evasión fiscal y fomentar una mayor disciplina en el cumplimiento de las obligaciones financieras. Para verificar si una persona se encuentra en la lista de morosos, se pueden realizar las siguientes acciones: El Gobierno ha comunicado que el objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y robustecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos ocasiona pérdidas significativas que impactan negativamente la inversión pública y los programas sociales del Estado. La suspensión de productos financieros constituye un componente de un plan integral de la DIAN, orientado a depurar el sistema y asegurar la transparencia en las operaciones económicas. Las principales causas que justifican los embargos son: