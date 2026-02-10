El sistema pensional en Colombia está basado en dos exigencias clave: edad mínima y semanas cotizadas. Una reciente postura de la Corte Suprema de Justicia reconfigura ese escenario. Para miles de trabajadores y sus familias, no cumplir de forma estricta con esos requisitos ha significado quedar por fuera de cualquier ingreso, incluso después de años de aportes. El alto tribunal aclaró que existen situaciones en las que es posible acceder a una mesada sin alcanzar la edad exigida. La interpretación vigente facilita que más personas puedan acceder al derecho sin necesidad de cumplir una edad mínima ni demostrar una dependencia absoluta. La interpretación refiere a la pensión de sobrevivientes, una prestación diseñada para evitar que la muerte de un cotizante deje desamparado a su núcleo familiar. Cuando no existen cónyuge, compañero permanente ni hijos con derecho, la ley habilita a otros familiares a reclamar el beneficio. Entre ellos se encuentran: Durante años, la interpretación de la norma exigía una dependencia económica “total y absoluta”, un estándar que en la práctica cerró la puerta a numerosos reclamantes. Esa lectura fue cuestionada por la Corte Constitucional, que eliminó ese requisito al considerar que desnaturalizaba el carácter protector del sistema. Más adelante, la Corte Suprema profundizó en el alcance del concepto y dejó claro que la dependencia no implica indigencia. Según el tribunal, “para surtirse el requisito de dependencia económica, no es necesario que el dependiente esté en estado de mendicidad o indigencia”, pues la seguridad social busca preservar condiciones de vida dignas. Aunque ya no sería posible cobrar dos pensiones, los ciudadanos aún tendrían caminos para mejorar el monto mensual que recibirán al jubilarse: