Renta Ciudadana: así puedes consultar por cédula si te corresponde el pago de Banco Agrario (Fuente: archivo).

El Gobierno Nacional continúa con los pagos de Renta Ciudadana, y el Banco Agrario es el encargado de realizar los giros para los hogares priorizados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

La entidad estatal ejecutó en los últimos giros pagos escalonados superiores a 220.000 pesos, dirigidos a familias incluidas en Sisbén IV que cumplan con la verificación de identidad y los requisitos exigidos para este ciclo.

A partir de este operativo, la consulta con cédula se convierte en el paso clave para confirmar si el hogar fue habilitado para el pago.

¿Cómo consultar con mi cédula si soy beneficiario de Renta Ciudadana?

El DPS tiene habilitado un canal único y oficial para validar el estado del hogar. La consulta es gratuita y se puede hacer desde cualquier dispositivo:

Ingresar a rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co Seleccionar la opción “Consulta con tu cédula”. Digitar el número de documento y completar la validación solicitada.

El sistema mostrará si el hogar fue priorizado, si tiene pago asignado y cuál operador entregará el incentivo.

El Gobierno recordó que no existen gestores privados ni trámites por redes sociales. Toda consulta debe hacerse únicamente en el portal del Departamento para la Prosperidad Social.

El Banco Agrario activa nuevas verificaciones para los pagos de Renta Ciudadana: ¿qué pasó?

¿Qué está pagando exactamente el Banco Agrario por Renta Ciudadana?

El Banco Agrario entregó en los últimos meses los incentivos económicos programados por el DPS, con montos que oscilan entre 220.000 y 500.000 pesos, dependiendo del tamaño del hogar y su clasificación en Sisbén IV.

El banco realiza los desembolsos por turnos para evitar congestiones en los puntos de cobro, y cada beneficiario recibe un mensaje de texto con la fecha y el lugar asignado.

¿Cuáles son los documentos obligatorios para cobrar Renta Ciudadana en el Banco Agrario?

El Gobierno Nacional reforzó los controles de identidad para que los recursos lleguen a los hogares que realmente cumplen los requisitos del programa. Para esta fase, el Banco Agrario exige:

Cédula de ciudadanía original y vigente.

Registro actualizado en Sisbén IV.

Certificación de no duplicidad de subsidios, que confirma que no se reciben ayudas incompatibles con Renta Ciudadana.

Comprobante de inscripción o validación en el portal oficial de Renta Ciudadana, emitido por el DPS.

Sin estos documentos, ningún punto autorizado puede entregar el giro.