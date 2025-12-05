En Colombia, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) continúa con la implementación del programa Renta Ciudadana, especialmente en la línea Valoración del Cuidado. El sexto ciclo de pagos de 2025 comenzó el 4 de diciembre para hogares bancarizados y entre el 10 y el 21 de diciembre para quienes cobraban por giro. Según el operador oficial, Banco Agrario, los recursos correspondientes a ese ciclo seguirán disponibles para retiro hasta el 30 de enero.

En esta fase, el programa benefició a más de 773.000 hogares, incluidos 825.700 niños y niñas menores de seis años en situación de pobreza extrema. Para 2026, el Gobierno proyecta mantener la estructura de la Renta Ciudadana como transferencia condicionada, mientras se ajustan presupuestos y criterios de priorización territorial. El DPS recomendó a los hogares verificar si ya recibieron su giro y, en caso contrario, consultar con su número de cédula a través de los canales habilitados por el Banco Agrario.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Ciudadana 2026 con cédula?

Para conocer si tu hogar es beneficiario de Renta Ciudadana, sigue estos pasos:

Para conocer si tu hogar es beneficiario de Renta Ciudadana, sigue estos pasos: Accede al sitio web oficial del programa en el siguiente enlace: rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co. Haz clic en la opción "Consulta aquí si eres beneficiario" para iniciar el proceso de verificación. Llena el formulario con tus datos personales (tipo de documento -por ejemplo, cédula-, número de documento y fecha de nacimiento). Asegúrate de ingresar información correcta para obtener resultados precisos. Tras enviar el formulario, podrás verificar si tu hogar es beneficiario del subsidio.

DPS sigue trabajando para reducir las brechas de desigualdad, apoyando a las familias más vulnerables del país.

Beneficiarios de Renta Ciudadana 2025: ¿quiénes reciben hasta $500.000?

Para 2026, el programa Renta Ciudadana mantiene la línea Valoración del Cuidado con los mismos criterios de focalización: hogares en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, con prioridad para aquellos que incluyen personas con discapacidad, niños y niñas en primera infancia y unidades de intervención indígena. Con la información oficial disponible hasta ahora, los montos continúan en el rango de COP 220.000 a COP 500.000 por transferencia, ya que el DPS no ha anunciado ajustes para el nuevo año. El valor final para cada hogar seguirá dependiendo de su composición, del nivel de vulnerabilidad y del cumplimiento de las corresponsabilidades exigidas por el programa.

¿Cómo puedo consultar si tengo giro de Renta Ciudadana?

Los beneficiarios pueden verificar si tienen un giro del programa ingresando al portal oficial de Prosperidad Social en prosperidadsocial.gov.co. También pueden consultar a través de las siguientes opciones:

Llamando a las líneas de atención al cliente: 5954410 o 018000951100 .

Acudiendo a los puntos autorizados de SuperGiros y el Banco Agrario

Renta Ciudadana busca aliviar la carga económica de los hogares en situación de pobreza extrema.

¿Cómo me inscribo en Renta Ciudadana?

Los pasos para inscribirse en Renta Ciudadana son:

Verifica tu inclusión en el Sisbén IV: Debes estar en los grupos A o B. Si no estás registrado, solicita la encuesta en la oficina de planeación de tu municipio. Consulta tu elegibilidad: Ingresa a prosperidadsocial.gov.co y verifica con tu número de cédula si eres beneficiario. Ten el Acta de Compromiso firmada. Inscripción: Presenta los documentos requeridos en los puntos de atención de Prosperidad Social. Recibe los pagos: Montos entre $220.000 y $500.000, según tu situación.

Aún no se definió el monto exacto que se recibirá por laDevolución del IVA en 2025. Se calcula que el incremento podría ser similar al del año anterior, cuando de $90.000 durante 2023 pasó a $100.000 en 2024. Aunque, debido al recorte de presupuesto, el aumento podría ser menor.

Se espera que durante 2025 haya cuatro ciclos de pago de Devolución del IVA. Para enero aún no se entregó fecha de pago, y desde la cuenta oficial de Prosperidad Social se informó que avisarán a través de sus canales de atención la próxima fecha de pago.