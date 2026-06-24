Ya es oficial: el Gobierno visitará Tiendas ARA con abogados y administradores para verificar cobros dobles, pagos y precios.

La decisión llega tras miles de reclamos presentados por compradores en diferentes regiones de Colombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal contra Jerónimo Martins Colombia S.A.S., empresa propietaria de Tiendas ARA, por presuntas irregularidades relacionadas con cobros, información de precios, promociones y garantías ofrecidas a los consumidores. La actuación administrativa se produjo luego de analizar más de 2.000 quejas ciudadanas y de realizar visitas de inspección para recolectar evidencias.

Con la apertura del proceso, el Gobierno, a través de la autoridad de protección al consumidor, avanzará en la verificación de distintos procedimientos implementados en los establecimientos de la cadena. La revisión incluirá aspectos relacionados con pagos electrónicos, precios exhibidos en estanterías, promociones comerciales y mecanismos de atención a los usuarios.

Según informó la SIC, una de las situaciones que genera mayor preocupación está relacionada con presuntos dobles cobros realizados durante transacciones electrónicas. La entidad señaló que entre febrero y julio de 2024 recibió cientos de reportes de consumidores que aseguraron haber pagado dos veces al utilizar códigos QR y otros medios digitales.

De acuerdo con la investigación preliminar, algunos clientes habrían enfrentado inconvenientes para completar sus compras debido a fallas en los sistemas de pago, lo que derivó en cobros repetidos o duplicados. Este punto será uno de los principales focos de la actuación administrativa.

¿Por qué la SIC investiga a Tiendas ARA en Colombia?

La Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor encontró indicios que justificarían la apertura de un pliego de cargos contra la compañía. Entre los aspectos bajo análisis aparecen posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores relacionadas con información comercial, pagos y promociones.

Ya es oficial: el Gobierno visitará Tiendas ARA con abogados y administradores para verificar cobros dobles, pagos y precios.

La autoridad explicó que el crecimiento acelerado de las tiendas de descuento en el país exige mayores controles para garantizar que los compradores reciban información clara, completa y verificable al momento de adquirir productos.

Las visitas de inspección realizadas por funcionarios permitieron recopilar documentación y evidencias que ahora hacen parte del expediente administrativo.

¿Cuáles son los presuntos problemas con los cobros electrónicos en Tiendas ARA?

Uno de los hallazgos más relevantes tiene que ver con los reportes de cobros duplicados durante pagos electrónicos.

Según la SIC, cientos de consumidores manifestaron haber experimentado inconvenientes al utilizar códigos QR y otros métodos digitales. En algunos casos, las transacciones aparentemente se registraron más de una vez, obligando al comprador a asumir un cobro adicional para finalizar la compra.

La investigación buscará determinar si existieron fallas sistemáticas y si la empresa implementó mecanismos adecuados para prevenir este tipo de situaciones.

¿Qué irregularidades encontró la SIC en los precios de Tiendas ARA?

Otro de los puntos investigados corresponde a las diferencias entre los precios anunciados en góndolas o estanterías y los valores finalmente cobrados en caja.

La entidad recibió más de un millar de reclamos relacionados con esta situación entre 2024 y 2025. Los consumidores señalaron que el precio exhibido no coincidía con el registrado al momento de pagar.

Además, la autoridad analiza denuncias relacionadas con la entrega incorrecta de vueltas y posibles cobros asociados a redondeos o donaciones que, presuntamente, no habrían contado con autorización previa de los clientes.

¿Qué pasó con las promociones, sorteos y bonos de garantía?

La SIC también puso bajo revisión la forma en que la compañía informó las condiciones de algunos beneficios entregados a los consumidores.

Entre ellos aparecen los bonos de recompra otorgados cuando un cliente hacía efectiva una garantía. Según la investigación, las restricciones o condiciones de uso de esos bonos no siempre habrían sido comunicadas de manera clara dentro de las tiendas físicas.

Adicionalmente, la entidad revisará si las dinámicas promocionales y los sorteos desarrollados por la cadena cumplieron con los requisitos de transparencia exigidos por la normativa colombiana y si los mecanismos para la entrega de premios fueron informados correctamente.

¿Qué sigue para Tiendas ARA tras el pliego de cargos?

La formulación del pliego de cargos no implica una sanción automática ni una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa.

Con la apertura formal de la investigación, Tiendas ARA tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, presentar explicaciones, aportar pruebas y controvertir los hallazgos expuestos por la autoridad.

Una vez finalice el proceso administrativo, la SIC evaluará toda la información recopilada antes de adoptar una decisión definitiva sobre los hechos investigados.