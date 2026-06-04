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El Mundial 2026 ya tiene todo listo para convertirse en el torneo más grande de la historia y los aficionados en Colombia contarán con múltiples opciones para ver los partidos de la Selección Colombia y el resto de las selecciones participantes. La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, podrá seguirse tanto por televisión abierta gratuita como por servicios de streaming y canales deportivos especializados.

La gran noticia para millones de colombianos es que varios de los encuentros más importantes, incluidos los de la Tricolor, podrán verse sin necesidad de pagar una suscripción adicional. Además, quienes deseen seguir la totalidad del campeonato tendrán opciones que permitirán acceder a los 104 partidos programados para esta edición.

¿Dónde ver gratis el Mundial 2026 en Colombia?

Los colombianos podrán disfrutar de una parte importante del Mundial 2026 a través de Caracol Televisión y Canal RCN, las dos cadenas nacionales que transmitirán 35 partidos en señal abierta y completamente gratis.

Dentro de esa programación estarán incluidos los tres compromisos de la Selección Colombia durante la fase de grupos, una noticia que beneficia a quienes no cuentan con televisión por suscripción ni servicios de streaming.

Además de la señal tradicional, ambas cadenas ofrecerán alternativas digitales para seguir los encuentros desde computadores, celulares y tabletas.

Colombia tendrá Mundial 2026 en TV abierta gratis: dónde ver los partidos sin pagar y qué canales los transmitirán.

¿Qué partidos de Colombia transmitirán Caracol y RCN?

Los dos canales nacionales emitirán los tres partidos de la Tricolor en la primera ronda del campeonato:

Colombia vs. Uzbekistán – miércoles 17 de junio, 9:00 p. m.

Colombia vs. República Democrática del Congo – martes 23 de junio, 9:00 p. m.

Colombia vs. Portugal – sábado 27 de junio, 6:30 p. m.

Estos encuentros son algunos de los más esperados por los aficionados y podrán verse tanto por televisión abierta como por las plataformas digitales asociadas a cada canal.

¿Cuál es el único canal que transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026?

Para quienes no quieran perderse ningún encuentro de la Copa del Mundo, la principal alternativa será DSports.

La señal deportiva tendrá los derechos para transmitir los 104 partidos del torneo, incluyendo fase de grupos, rondas eliminatorias, semifinales y final. La cobertura también estará disponible mediante DGO, la plataforma digital de DirecTV.

Esto convierte a DSports en la única señal con acceso completo a todo el calendario del campeonato.

¿Qué plataformas de streaming transmitirán el Mundial 2026?

El Mundial también podrá seguirse por internet a través de varias plataformas.

Paramount+ se suma como una de las grandes novedades para esta edición gracias a una alianza que permitirá ofrecer la totalidad de los partidos del torneo a sus suscriptores en Colombia.

Por su parte, Disney+ incluirá 30 encuentros dentro de su programación, entre ellos los partidos de Colombia en la fase de grupos, además de semifinales y la final.

DGO también permitirá acceder a todos los compromisos que emita DSports, convirtiéndose en una de las opciones más completas para quienes prefieren ver fútbol desde dispositivos móviles o televisores inteligentes.

¿Qué papel tendrá la radio durante el Mundial 2026?

La radio seguirá siendo una herramienta fundamental para miles de colombianos.

Radio Nacional de Colombia anunció una amplia cobertura del torneo mediante sus frecuencias en todo el territorio nacional, permitiendo que los aficionados puedan seguir decenas de encuentros incluso en zonas donde el acceso a internet es limitado.

Esta alternativa será especialmente útil para quienes escuchen los partidos mientras trabajan, viajan o se desplazan por carretera.

¿Es recomendable usar VPN para ver partidos del Mundial 2026?

Las VPN permiten modificar la ubicación virtual de un dispositivo para acceder a contenidos disponibles en otros países. Sin embargo, esta práctica puede entrar en conflicto con las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

Aunque generalmente no constituye un delito, varios servicios cuentan con mecanismos para detectar este tipo de conexiones y limitar el acceso a determinadas transmisiones.

Por eso, quienes quieran seguir el Mundial desde Colombia tienen opciones oficiales suficientes para disfrutar del torneo sin exponerse a bloqueos, interrupciones o problemas técnicos.

¿Qué riesgos tienen las transmisiones piratas del Mundial 2026?

Durante cada Copa del Mundo aparecen páginas y aplicaciones que prometen transmitir los partidos de forma gratuita sin contar con autorización oficial.

Además de ofrecer una experiencia inestable y de baja calidad, estos servicios pueden representar riesgos para la seguridad de los usuarios, incluyendo malware, robo de información y fallas constantes durante las transmisiones.

Por esta razón, expertos en tecnología recomiendan utilizar únicamente plataformas autorizadas y canales con derechos oficiales de transmisión.

¿Dónde ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026?

Los aficionados de la Tricolor tendrán varias alternativas para seguir cada compromiso del equipo nacional.

Los encuentros de Colombia estarán disponibles en: