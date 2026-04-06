Desde finales del año anterior, Colsubsidio tomó la decisión de llevar a cabo el desmonte gradual de su red de supermercados, lo que implicó el cierre de más de cien puntos en diversas regiones del país, marcando el final de una marca ampliamente reconocida en el comercio cotidiano de numerosos hogares. Esta decisión fue el resultado de una estrategia orientada a adaptarse a un mercado cada vez más competitivo, donde los formatos económicos y las nuevas exigencias logísticas están ganando relevancia. Por consiguiente, la entidad decidió redirigir recursos hacia servicios que generen un mayor impacto social, priorizando áreas fundamentales dentro de su misión. Para numerosos hogares, estos establecimientos representaban un espacio habitual de compra, por lo que su salida generó cambios visibles en la rutina diaria de muchas familias. Según la organización, la decisión se sustentó en un análisis profundo sobre la transformación reciente del comercio minorista en el país. En pocos años, nuevas cadenas con modelos más eficientes y precios más competitivos lograron abrirse paso, alterando la dinámica del mercado y presionando a los actores tradicionales a replantear sus estrategias. El inmueble donde funcionaba el supermercado, espacio que también reúne las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez, permanecerá bajo la administración de la entidad, que mantiene allí varias de sus actividades institucionales. Uno de los locales más conocidos estaba ubicado frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio. Aunque ese punto ya terminó sus operaciones, la droguería Colsubsidio continuará prestando servicio en una nueva ubicación, justo en la intersección de la calle 26 con la carrera 24. Colsubsidio transformará el espacio en un nuevo centro de bienestar llamado Bloc, un complejo multifuncional que incluirá áreas deportivas, zonas infantiles, coworking y servicios de recreación por día. Este será el séptimo Bloc en Bogotá y municipios cercanos, sumando a los de Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados podrán acceder mediante: La decisión responde a una estrategia que prioriza el impacto social y la sostenibilidad financiera de la organización. A pesar de que los supermercados ya no forman parte de la operación, Colsubsidio seguirá brindando: