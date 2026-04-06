En Colombia, la licencia de conducir presenta normativas de renovación que se tornan más rigurosas con el paso del tiempo. Para los individuos de mayor edad, el proceso de renovación ya no se efectúa de la misma forma ni mantiene los mismos plazos de validez, dado que la legislación prioriza la aptitud física, mental y motriz del conductor. Este marco normativo no es novedoso, sin embargo, adquiere particular importancia a partir de los 65 años, momento en el cual los períodos de validez comienzan a acortarse y los controles médicos se convierten en factores decisivos para continuar conduciendo de manera legal. Con el transcurso de los años, muchos conductores se cuestionan sobre los requisitos necesarios para la renovación de su licencia y las razones por las cuales, en ciertos casos, el documento pierde su duración habitual. En la práctica, esto implica que la continuidad del documento depende del cumplimiento de este requisito médico y no únicamente de la edad. A partir de cierta edad, la renovación de la licencia en Colombia queda sujeta a una verificación estricta de las condiciones del conductor. Las autoridades de tránsito exigen acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. El resultado de ese examen debe quedar debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el certificado no figura en el sistema o se encuentra vencido, la renovación no puede tramitarse, sin importar que el conductor haya tenido licencias vigentes durante décadas. La normativa colombiana establece plazos más cortos a medida que aumenta la edad del conductor, con el objetivo de garantizar que conserve las capacidades necesarias para manejar. La reducción en la vigencia de la licencia responde a criterios de seguridad vial. En el caso del servicio particular, la licencia tiene una duración amplia hasta los 60 años, pero luego se acorta progresivamente. Para el servicio público, los plazos son aún más reducidos y la renovación puede ser anual en edades avanzadas. Este esquema no fija una edad máxima para conducir, sino que condiciona la validez del documento al estado de salud certificado por los profesionales autorizados. El certificado médico tiene una vigencia limitada, por lo que si el trámite no se completa dentro de ese período, será necesario repetir los exámenes. De no acreditarse la aptitud requerida, la licencia no puede renovarse y pierde validez para conducir legalmente. Antes de solicitar la renovación, el conductor debe verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos por la autoridad de tránsito.