El Gobierno de Colombia continúa con la implementación de apoyos económicos destinados a la población más vulnerable del país.

En esta oportunidad, 1.635.343 adultos mayores recibieron recursos fundamentales para su sustento, gracias al programa Colombia Mayor, que ha ampliado el plazo de pagos correspondientes al noveno ciclo del año.

Aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos y presenten 4 documentos esenciales pueden acceder al beneficio en noviembre, dependiendo de su edad y lugar de residencia, a un monto de hasta 225.000 pesos mensuales. A continuación, se detallan todos los aspectos de este beneficio.

¿Cuánto y hasta cuándo se paga Colombia Mayor?

Según lo informado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el programa Colombia Mayor proporciona un subsidio económico mensual a personas mayores que no perciben ingresos ni cuentan con pensión y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica.

Durante noviembre de 2025, los pagos correspondientes al décimo ciclo y serán abonados entre el 30 de octubre y el 14 de noviembre, dependiendo del municipio.

En general, el monto del apoyo varía en función de la edad del beneficiario y la ciudad de residencia. Para beneficiarios mayores de 80 años, el subsidio asciende a 225.000 pesos mensuales. Por otro lado, aquellos que son menores de esa edad reciben 80.000 pesos mensuales. En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, se otorgan 130.000 pesos a ese grupo.

Banco Agrario en Colombia: Guía para recibir subsidios

El Banco Agrario de Colombia, en colaboración con su red de aliados, tiene la responsabilidad de distribuir estos recursos a través de transferencia bancaria o giro, conforme a la preferencia del beneficiario. Cada individuo recibe un mensaje de texto que indica la fecha precisa en la que podrá retirar su dinero.

Asimismo, el estado de los pagos puede ser consultado de manera digital a través del portal web del Banco Agrario. Esta operación se lleva a cabo bajo rigurosos criterios de priorización y con validación de datos en tiempo real, con el fin de asegurar la transparencia del proceso.

4 documentos imprescindibles para cobrar 80.000 pesos

Si bien el proceso de inscripción no se encuentra disponible en la actualidad, aquellos interesados en formar parte del programa Colombia Mayor deberán presentar cuatro documentos fundamentales una vez que se abra la convocatoria:

Cédula de ciudadanía original.

Certificación del grupo Sisbén IV (grupo A, B o C hasta C1).

Comprobante de residencia o declaración juramentada de domicilio.

Formulario de solicitud del programa debidamente diligenciado (se obtiene en la alcaldía).

Es importante señalar que el proceso se lleva a cabo de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, a excepción de Bogotá, donde corresponde a las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social.