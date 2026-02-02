Fin de la visa y el pasaporte en Sudamérica: EE.UU autoriza la entrada al país a los inmigrantes que posean este documento.

Visa para Estados Unidos desde Colombia: requisitos actualizados y costo en 2026

Aunque el Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado los controles en las fronteras, existe un permiso especial que permite a ciertos ciudadanos extranjeros ingresar con fines turísticos, comerciales o de tránsito, siempre que se trate de visitas breves.

Quienes reúnan los requisitos del Visa Waiver Program (VWP) pueden entrar sin visa utilizando la ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Atención: la ESTA es un documento que requiere pasaporte electrónico (e-Passport) vigente del país integrante del VWP.

Ni visa ni pasaporte, descubre el documento que permite el ingreso legal a EE.UU.

La autorización previa es un requisito para ciudadanos de países que forman parte del VWP que ingresen a EE. UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, la frontera terrestre).

La ESTA permite estancias de hasta 90 días para turismo, actividades comerciales o tránsito. Es importante señalar que la autorización de la ESTA no garantiza la admisión, ya que la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Gobierno de EE. UU. endurece controles y requisitos para ingresar con ESTA y Visa Waiver Program (foto: archivo).

¿Quiénes pueden solicitar la ESTA para viajar?

Pueden hacerlo únicamente los ciudadanos de países incluidos en el VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico válido .

Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.

Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Cuenten con pasaporte electrónico válido .

. Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

por hasta 90 días. Obtengan la aprobación en línea antes del viaje.

antes del viaje. Si tu país no forma parte del VWP, no podés usar ESTA: debés gestionar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Gobierno de EE.UU. endurece controles en fronteras y requisitos de visa (foto: archivo).

Guía para obtener el documento como ciudadano colombiano

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es la autorización electrónica que autoriza viajar sin visado a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Aplica a ciudadanos de países adscritos que realicen visitas cortas por turismo, negocios o tránsito. Es un permiso anticipado: se gestiona en línea y, si es aprobado, permite el embarque; el ingreso final siempre la decide CBP al llegar al punto de entrada.

Desde 2022 también se requiere ESTA para quienes ingresan vía frontera terrestre, además de aire y mar. La autorización queda vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y, usualmente, tiene vigencia de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), admite múltiples entradas de hasta 90 días cada una, siempre que se conserven las condiciones del programa.

Las claves para su tramitación son esenciales

Requisitos básicos: pasaporte electrónico vigente de un país del VWP y solicitud online aprobada .

Propósito del viaje: turismo, negocios o tránsito ; no habilita trabajar ni residir.

Plazo recomendado : aplicar como mínimo 72 horas antes del viaje.

Escalas/Tránsito : incluso para escalas en EE. UU. se requiere ESTA (o una visa válida).

No asegura el ingreso : la decisión final es del oficial de CBP al llegar .

Si tu país no está en el VWP, no podés usar ESTA; corresponde gestionar visa B1/B2 u otra categoría.