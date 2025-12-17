El Banco de la República bloqueará todas estas transferencias sin excepción: el bloqueo será inmediato y reactivarlas tendrá costo. (Imagen: archivo).

Confirmado: el Gobierno buscará a miles de colombianos para entregar 500.000 pesos en diciembre

Con la puesta en funcionamiento de Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos, el Banco de la República fijó lineamientos estrictos: si un usuario incumple determinados requisitos, sus transferencias podrán ser bloqueadas de forma automática. Además, volver a habilitar el servicio no será un trámite simple.

¿Qué es Bre-B y por qué el Banco de la República puede bloquear las transferencias?

Desde este mes, el Banco de la República de Colombia activó Bre-B, una plataforma que permite realizar pagos instantáneos entre bancos, billeteras digitales y cooperativas financieras.

Gracias a esta herramienta, los usuarios podrán enviar y recibir dinero en aproximadamente 20 segundos, durante los 365 días del año y sin limitaciones de horario.

El Banco de la República bloqueará todas estas transferencias sin excepción: el bloqueo será inmediato y reactivarlas tendrá costo. (Imagen: archivo).

No obstante, el sistema contempla medidas estrictas de control: si no se cumplen las condiciones establecidas, la autoridad monetaria puede suspender la llave Bre-B, lo que impedirá realizar transferencias inmediatas. La medida se aplicará de manera inmediata y sin aviso previo.

Transferencias bloqueadas por el Banco de la República: estas son las causas

Bre-B fue desarrollado bajo altos estándares de seguridad y eficiencia, por lo que existen dos razones puntuales por las que una llave Bre-B puede ser bloqueada o inhabilitada:

1. Sospecha de fraude o suplantación

Cuando una entidad financiera detecta movimientos inusuales, posibles intentos de suplantación o riesgos de fraude, está facultada para bloquear de forma inmediata la llave Bre-B vinculada a la cuenta o billetera del usuario.

Esta acción se ejecuta conforme a los protocolos de la Superintendencia Financiera, con el fin de proteger los recursos y la información personal de los clientes.

2. Inactividad por seis meses

El segundo motivo de suspensión es frecuente: si la cuenta o billetera asociada no registra movimientos durante seis meses consecutivos, la llave Bre-B se desactiva automáticamente.

En ese caso, el usuario no podrá enviar ni recibir pagos inmediatos hasta completar el proceso de reactivación con su banco o entidad financiera.

Reactivar la llave Bre-B no será automático: esto es lo que debe hacer

Aunque el servicio es gratuito en su etapa inicial, la reactivación de una llave Bre-B bloqueada puede requerir trámites presenciales o digitales, que no siempre se resuelven de forma rápida.

Además, el Banco de la República anunció que, a partir del cuarto año, las transferencias realizadas a través de Bre-B dejarán de ser gratuitas y tendrán un costo por cada operación.

Por esta razón, se recomienda usar la cuenta de manera periódica, mantener los datos actualizados y reportar de inmediato cualquier acceso sospechoso.

El Banco de la República bloqueará todas estas transferencias sin excepción: el bloqueo será inmediato y reactivarlas tendrá costo. (Imagen: archivo).

¿Cómo acceder a Bre-B y en qué entidades estará disponible?

Bre-B no operará como una aplicación independiente. El sistema estará integrado en la denominada ‘Zona Bre-B’, que se habilitará dentro de las aplicaciones y plataformas digitales de entidades financieras como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Nubank.

Asimismo, estará disponible para usuarios de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, además de cooperativas financieras y otras entidades que hacen parte del ecosistema de pagos.