Los usuarios deberían estar atentos a las normativas vigentes de los bancos. ¿Cuáles son? (Fuente: Archivo)

Cada vez más bancos de Colombia recuerdan a sus clientes la importancia de mantener actualizada su información personal y financiera. Lo que muchos consideran un trámite administrativo menor puede tener consecuencias concretas sobre el funcionamiento de la cuenta.

Cuando estos requerimientos no se cumplen, algunas entidades financieras están habilitadas a aplicar restricciones operativas. En ciertos casos, esto se traduce en limitaciones para realizar transferencias u otras operaciones habituales, una situación que suele generar dudas entre los usuarios.

Lejos de responder a decisiones aisladas de cada banco, estas medidas forman parte de un esquema de control que atraviesa a todo el sistema financiero colombiano y que obliga a las entidades a actuar frente a determinados incumplimientos regulatorios.

Por qué los bancos pueden bloquear cuentas y transferencias en Colombia

La obligación surge de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, que incluye el régimen SARLAFT, diseñado para prevenir el lavado de activos, el fraude y la financiación del terrorismo. Esta normativa exige a los bancos conocer en profundidad a sus clientes y verificar que sus datos personales, económicos y laborales estén actualizados.

Cuando un cliente no cumple con estas exigencias, las entidades financieras están habilitadas a aplicar medidas de control. Entre ellas se encuentran la restricción de transferencias, la suspensión del uso de la cuenta o incluso el cierre del producto, como parte de los mecanismos de mitigación de riesgos establecidos por la regulación.

En qué casos se bloquean las cuentas bancarias

Los bloqueos suelen activarse cuando el cliente no actualiza su información dentro de los plazos solicitados por el banco. Esto incluye datos personales, actividad económica, nivel de ingresos o el origen de los fondos que circulan por la cuenta.

También pueden producirse restricciones si se detectan movimientos inconsistentes con el perfil declarado o si el cliente no responde a los requerimientos de documentación. En estos casos, el banco actúa para cumplir con la normativa vigente y evitar sanciones por parte del ente regulador.

Cómo evitar que bloqueen una cuenta o transferencia

Para evitar bloqueos, los usuarios deben mantener sus datos actualizados y responder a las comunicaciones enviadas por la entidad financiera. La actualización suele realizarse de forma digital o presencial y no implica un trámite complejo.

Declarar ingresos reales, aunque sean bajos, y justificar operaciones cuando el banco lo solicita es clave para mantener la cuenta operativa. Cumplir con estos requisitos durante el año permite que las entidades continúen ofreciendo servicios sin restricciones.

Qué hacer si una cuenta ya fue bloqueada

En la mayoría de los casos, el bloqueo no es permanente. Para desbloquear una cuenta o restablecer las transferencias, el cliente debe completar la actualización de datos o presentar la documentación requerida por el banco.

El trámite se realiza directamente con la entidad financiera y no ante la Superintendencia Financiera. Una vez validada la información, el banco puede levantar la restricción y habilitar nuevamente el uso normal de la cuenta.