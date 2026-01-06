Colpensiones fue enfática: la pensión no se otorga de forma automática ni está garantizada si no realizas este trámite. (Fuente: Archivo)

Miles de trabajadores colombianos que se aproximan a la edad de jubilación podrían enfrentar la pérdida de su pensión de vejez si no llevan a cabo un trámite esencial ante la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

La advertencia se dirige particularmente a aquellos que se encuentran en el rango de edad de 55 y 60 años y que aún no han actualizado sus datos ni revisado su historia laboral.

Colpensiones: trámites esenciales para empleados cercanos a la pensión

Colpensiones ha enfatizado que los ciudadanos que se encuentren a dos años o menos de alcanzar la edad de pensión -57 años para mujeres y 62 para hombres- deben verificar con urgencia su información en el sistema. Este procedimiento es imperativo: constituye un requisito esencial para el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez.

Quienes no cumplan con esta obligación podrían enfrentar retrasos significativos o incluso la pérdida definitiva de su mesada pensional. La entidad ha identificado múltiples casos de inconsistencias que obstaculizan el inicio del trámite, lo que ha generado alertas en todo el país.

Miles de trabajadores colombianos en riesgo de perder su pensión de vejez si no actualizan datos (foto: archivo).

¿Por qué es importante revisar la historia laboral en Colpensiones antes de la jubilación?

La historia laboral constituye el documento fundamental para determinar si un trabajador cumple con las semanas mínimas cotizadas requeridas para acceder a la pensión. En caso de que presente errores, lagunas o información incompleta, Colpensiones no podrá avanzar con el trámite hasta que se realicen las correcciones pertinentes.

Numerosos afiliados identifican fallas en su historial justo en el momento en que alcanzan la edad de pensionarse, lo que les obliga a iniciar procesos de corrección que pueden extenderse por meses o incluso años. Por esta razón, se recomienda llevar a cabo esta verificación con antelación, especialmente para aquellos que se encuentran entre los 55 y 60 años.

Miles de trabajadores colombianos en riesgo de perder su pensión de vejez (foto: archivo).

¿Qué revisar en tu historia laboral para no poner en riesgo tu pensión?

Al descargar tu historial, presta especial atención a:

Empleadores no reportados o con aportes incompletos.

Meses o años sin cotizaciones justificadas.

Inconsistencias en las fechas de ingreso y retiro.

Datos personales errados (nombre, cédula, fecha de nacimiento).

Dejar pasar estos detalles puede ser el error que te cueste la pensión. El momento de actuar es ahora.

Guía para consultar y descargar tu historia laboral

En caso de errores, es recomendable dirigirse a un Punto de Atención Colpensiones (PAC) llevando consigo la documentación pertinente: certificados laborales, comprobantes de pago, contratos u otros.

Según Colpensiones, los mayores riesgos recaen sobre quienes están en el tramo final de su vida laboral y aún no han revisado su historial ni actualizado su información personal. Cualquier inconsistencia en nombre, cédula, fechas de nacimiento o periodos cotizados puede ser un obstáculo definitivo si no se corrige a tiempo.

Además, es clave tener en cuenta que los trámites pensionales no se realizan de manera automática, por lo que el afiliado debe gestionar activamente su situación para no ver afectado su derecho.