Los propietarios de viviendas vacías en España deben tener en cuenta una obligación fiscal que, en muchos casos, pasa desapercibida. Aunque un inmueble no tenga inquilinos ni genere ingresos, puede seguir teniendo consecuencias en la declaración de la renta.

Así lo explicó Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y divulgador en TikTok, quien advirtió que Hacienda aplica un mecanismo por el que determinados pisos vacíos tributan como si produjeran una rentabilidad, aun cuando sus dueños no perciban ninguna cantidad por ellos.

Qué es la imputación de renta inmobiliaria y cómo afecta a los pisos vacíos

Según explicó Sergio Gutiérrez, Hacienda incluye en la declaración de la renta determinados inmuebles desocupados mediante un sistema conocido como imputación de renta inmobiliaria.

“ Hacienda cobra por el piso vacío como si lo tuviera alquilado . Pues sí, sin inquilino, sin contrato, sin cobrar un solo euro, y, aun así, cada año Hacienda mete ese piso en tu declaración como si te estuviera dando rentas ”, afirmó el experto.

De acuerdo con sus explicaciones, la Administración considera que esa vivienda podría generar una rentabilidad potencial y, por ello, imputa una renta equivalente a entre el 1,1% y el 2% del valor catastral del inmueble. Como consecuencia, el propietario debe tributar por esa cantidad aunque no haya obtenido ingresos reales. Gutiérrez resumió la situación señalando que se trata de un escenario en el que “no has ingresado nada en absoluto, pero tributas igual”.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: “Hacienda cobra por el piso vacío como si estuviera alquilado”. Shutterstock

Por qué la vivienda vacía puede ser más perjudicial que un alquiler

El experto inmobiliario sostuvo que esta situación puede resultar incluso menos favorable que tener una vivienda alquilada. Según indicó, cuando existe un arrendamiento real el propietario obtiene ingresos y puede deducirse determinados gastos asociados al inmueble.

En cambio, en una vivienda vacía sometida a imputación de renta, el contribuyente debe asumir la carga fiscal sin recibir rentas y sin posibilidad de aplicar esas deducciones. “Aquí pagas por un ingreso fantasma y sin deducir nada”, aseguró.

Además, advirtió de que algunos ayuntamientos pueden aplicar recargos sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y aseguró que el recargo puede llegar “hasta un 150% si el piso lleva más de dos años cerrado”.

Qué dice la ley sobre la tributación de las viviendas vacías

La situación descrita por Sergio Gutiérrez tiene su base en la normativa fiscal española. La Agencia Tributaria establece que los propietarios de inmuebles urbanos que no constituyan su vivienda habitual, no estén alquilados y no generen rendimientos deben declarar una renta inmobiliaria imputada en el IRPF. Esta obligación está regulada en el artículo 85 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La normativa también precisa que esta imputación no se aplica a la vivienda habitual, a los inmuebles en construcción, al suelo no edificado ni a aquellos que no puedan utilizarse por razones urbanísticas.

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: “Hacienda cobra por el piso vacío como si estuviera alquilado”. (Fuente: Shutterstock). Shutterstock

La recomendación del experto para los propietarios

Aunque reconoció que muchos dueños muestran reticencias a sacar sus viviendas al mercado, Sergio Gutiérrez considera que mantener un inmueble vacío puede no ser la mejor decisión.

“ A ver, que con la que está cayendo, también entiendo perfectamente que muchos propietarios no se fíen en absoluto de sacar a mercado su propiedad ”, señaló. No obstante, recomendó buscar inquilinos adecuados y poner la vivienda en alquiler.

“Busca un buen perfil, que los hay, y alquílalo”, afirmó. Además, recordó que las viviendas desocupadas también pueden deteriorarse con el paso del tiempo y mencionó otros riesgos asociados a mantenerlas cerradas.

Para quienes no deseen alquilar, el experto planteó una alternativa distinta: vender el inmueble. En este sentido, concluyó que, a su juicio, “sigue siendo un buen momento” para hacerlo.