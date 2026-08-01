Bogotá embargará billeteras virtuales de morosos con multas de convivencia y deudas pendientes

En Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha confirmado que se encuentra gestionando el seguimiento de más de 25.000 individuos con deudas pendientes ante el distrito, las cuales están principalmente vinculadas a TransMilenio y aspectos de convivencia.

En Colombia, el Gobierno tiene la facultad de proceder con el embargo de cuentas de billetera virtual. Un número significativo de ciudadanos ha comenzado a recibir notificaciones sobre el embargo de sus cuentas en bancos o billeteras digitales.

Esta iniciativa es parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, mediante la cual el Gobierno distrital pretende recuperar las obligaciones que ciertos ciudadanos han desatendido durante un prolongado periodo de tiempo.

Bogotá embargará cuentas y billeteras virtuales

La Secretaría de Hacienda adelanta medidas de embargo sobre cuentas bancarias y billeteras digitales de ciudadanos con obligaciones pendientes. Estas sanciones son consecuencia de violaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A través de esta campaña, el Distrito realiza un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a aquellos que han incumplido normas de convivencia en la ciudad.

Bogotá embargará billeteras virtuales de morosos con multas de convivencia y deudas pendientes (foto: archivo).

¿Cómo serán notificados los ciudadanos con deudas pendientes?

Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para ponerse al día.

Es importante tener en cuenta que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consignaciones en cuentas bancarias ni transferencias por aplicaciones o billeteras digitales.

Qué acciones deben tomar los ciudadanos morosos

Los ciudadanos que tengan multas de convivencia pendientes pueden consultar el estado de su deuda y ponerse al día para evitar que avance el proceso de cobro. La Secretaría Distrital de Hacienda permite conocer el valor de la obligación, obtener el recibo correspondiente y solicitar facilidades de pago.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Consultar el estado de la deuda pendiente.

Obtener el recibo oficial para realizar el pago.

Solicitar una facilidad de pago, con un abono inicial del 10% de la deuda total.

Verificar que cualquier comunicación recibida provenga de los canales oficiales de Hacienda Bogotá.

En caso de haber recibido una notificación relacionada con el proceso de cobro, el ciudadano puede acudir a los puntos de atención habilitados por la Secretaría Distrital de Hacienda para conocer el estado de su obligación y las alternativas disponibles para ponerse al día.

Qué hacer si ya embargaron una cuenta o billetera digital

Si un ciudadano recibió una notificación por una multa de convivencia pendiente, puede consultar el estado de su deuda y acercarse a los puntos de atención de la Secretaría Distrital de Hacienda para conocer las alternativas disponibles.

Quienes no puedan cancelar la totalidad de la obligación pueden solicitar una facilidad de pago, que contempla un abono inicial equivalente al 10% de la deuda total