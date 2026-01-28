Bancolombia suspenderá la atención presencial en todas sus sucursales el lunes. (Imagen: archivo)

El mes de marzo trae consigo un cierre de bancos por dos días consecutivos debido a un feriado trasladable que conmemora el Día de San José. Este evento anual, que se celebra el lunes 23 de marzo, afecta tanto a las sucursales físicas como a la atención en ventanillas y cajeros automáticos.

Dado que las entidades financieras también suspenden sus operaciones durante los fines de semana, los usuarios deben estar preparados para gestionar sus trámites antes de esta pausa.

Aunque durante estos días no será posible realizar operaciones en persona, los servicios digitales siguen activos, permitiendo a los usuarios realizar pagos y transferencias de forma remota.

¿Por qué cierran los bancos el lunes 23 de marzo?

El cierre de los bancos se debe al feriado trasladable por el Día de San José, en Colombia, ya que este año se conmemora el lunes 23 de marzo. Como es habitual, las entidades financieras tampoco operan los fines de semana, lo que significa que no habrá servicio bancario desde el domingo 22 hasta el lunes 23 de marzo inclusive.

¿Cómo afectara el cierre bancario a los usuarios?

Durante estos dos días de cierre, no se podrán realizar operaciones en sucursales ni acceder a ciertos servicios presenciales. Sin embargo, los canales digitales, como la banca en línea y las aplicaciones móviles, continuarán operando con normalidad, permitiendo transferencias y pagos en línea.

Ante la presencia de un fin de semana largo, muchos usuarios deciden realizar unas pequeñas vacaciones para relajarse y volver a la rutina recargados.

Alternativas para evitar inconvenientes ante el cierre de bancos

Para evitar contratiempos durante estos días, recomiendan:

Realizar retiros y trámites con anticipación en cajeros automáticos o ventanillas bancarias.

Utilizar plataformas digitales para pagos y transferencias.

Consultar horarios de atención de cada entidad financiera para programar operaciones antes del cierre.

Servicios reanudados desde el martes

El martes 24 de marzo, todas las oficinas retomarán su horario habitual, incluyendo servicios para empresas y atención personalizada en sucursales. Los usuarios podrán completar trámites pendientes o realizar operaciones que requieren validación presencial.