Aunque es una prestación obligatoria, muchos aún tienen dudas sobre los plazos, las reglas y las sanciones por incumplimiento

El Gobierno confirmó que las empresas colombianas deben pagar la prima de servicios correspondiente a diciembre de 2025 antes del 20 de diciembre, sin ningún tipo de prórroga ni excepción.

Esta fecha está establecida en el Código Sustantivo del Trabajo y aplica para todos los trabajadores con contrato laboral vigente, sin importar si es a término fijo, indefinido, por obra o labor, o si trabajan de forma presencial, remota o híbrida.

La prima de Navidad corresponde al pago de 15 días de salario por semestre trabajado, y constituye una de las prestaciones sociales esenciales dentro de la relación laboral.

En 2025, el interés por este pago aumentó por los ajustes introducidos por la Reforma Laboral 2025, que aunque no modificó la fórmula, sí puede impactar algunos componentes del salario base utilizado para calcularla.

¿Qué pasa si una empresa no paga la prima de Navidad 2025 a tiempo?

El incumplimiento del pago de la prima no solo afecta al trabajador, sino que expone a la empresa a consecuencias económicas y legales. Las autoridades laborales pueden imponer sanciones severas. Estas son las principales:

Intereses de mora

De acuerdo con el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador deberá pagar un interés de mora del 1% mensual sobre el monto adeudado mientras perdure el retraso.

Sanciones administrativas del Ministerio del Trabajo

La entidad puede imponer multas económicas dependiendo de la gravedad del incumplimiento, la reincidencia y el número de trabajadores afectados.

Demandas judiciales

El trabajador puede presentar demandas ante la justicia laboral para exigir el pago de la prima, los intereses correspondientes y posibles indemnizaciones por perjuicios.

¿Cómo calcular la prima de Navidad 2025 según la ley colombiana?

La fórmula oficial se mantiene intacta para 2025. El cálculo sigue siendo:

(Salario base mensual × Días trabajados en el semestre) ÷ 360

El salario base incluye:

Salario ordinario

Auxilio de transporte (si aplica)

Pagos fijos que integren prestaciones sociales

Ejemplo con el salario mínimo 2025

El salario mínimo quedó en $1.423.500, y el auxilio de transporte en $200.000, para un total prestacional de $1.623.500.

Si un trabajador laboró los 180 días del semestre, la cuenta sería:

(1.623.500 × 180) ÷ 360 = $811.750

Ese sería el valor aproximado de la prima para quien trabajó todo el semestre.

¿La Reforma Laboral 2025 cambia la prima de Navidad?

No. La Reforma Laboral 2025 no altera ni la fórmula ni la fecha límite del pago. Sin embargo, introduce cambios que pueden elevar el salario base y, con ello, incrementar el valor final de la prima, entre ellos:

Aumento del recargo dominical y festivo (80% en 2025)

Ampliación de la jornada nocturna desde las 7:00 p. m.

Nuevas reglas para contratos temporales que fortalecen la estabilidad

Estos ajustes no cambian el cálculo, pero sí pueden aumentar la cifra final en diciembre.

¿Qué hacer si la empresa no paga la prima de diciembre 2025?

El trabajador tiene varias rutas de acción:

Radicar una queja formal ante el Ministerio del Trabajo

Acudir a una Inspección Laboral

Presentarse en centros de conciliación autorizados por MinTrabajo

Iniciar demandas laborales si el empleador persiste en el incumplimiento

Es clave conservar los documentos de soporte para hacer el reclamo.

¿Se paga la prima si el trabajador renuncia o es despedido antes de diciembre?

Sí. La prima se reconoce de forma proporcional al tiempo laborado, incluso si el contrato finaliza antes del pago. El empleador debe incluirla en la liquidación final, sin importar si se trató de una renuncia, despido, fin de obra o terminación de un contrato a término fijo.