No es Bogotá ni Medellín: el municipio con el ambiente más limpio del país se encuentra en Cundinamarca y solo cuenta con 4.000 habitantes.

Colombia es célebre por su biodiversidad y sus paisajes naturales; sin embargo, no todas sus ciudades gozan de una calidad del aire óptima. Mientras que Bogotá y Medellín enfrentan preocupantes niveles de contaminación atmosférica, un pequeño municipio de Cundinamarca destaca por poseer uno de los aires más limpios del país.

Este municipio es Guasca, un pintoresco pueblo situado en las montañas andinas que, con apenas unos 4.000 habitantes, se ha transformado en un refugio de aire puro.

Guasca, un pintoresco pueblo situado en las montañas andinas. (Fuente: archivo)

¿Cuál municipio tiene la mejor calidad del aire en Colombia?

Según recientes mediciones ambientales, Guasca ha reportado niveles excepcionalmente bajos de material particulado y contaminantes en comparación con otras regiones urbanas del país. Su altitud, vegetación nativa y escasa actividad industrial lo convierten en un ejemplo de equilibrio ambiental.

A diferencia de las grandes capitales, donde el tráfico vehicular y la urbanización afectan la atmósfera, este municipio mantiene un entorno limpio y saludable para sus residentes y visitantes.

Qué actividades disfrutar en Guasca

Además de disfrutar de un ambiente puro, Guasca ofrece una amplia gama de planes ecoturísticos. Desde excursiones a la laguna de Guatavita, que se encuentra en las proximidades, hasta recorridos por la reserva natural de la Encenillo, este municipio se presenta como un verdadero paraíso para los entusiastas de la naturaleza.

Asimismo, es reconocido por sus cultivos de flores, sus quesos artesanales y sus aguas termales. Las actividades al aire libre son perfectas para aquellos que desean desconectarse de la vida urbana y restablecer su conexión con el entorno natural.

¿Ubicación de Guasca en Colombia?

Guasca se sitúa en el departamento de Cundinamarca, a aproximadamente 50 kilómetros al noreste de **Bogotá**. Forma parte de la provincia de Guavio y está circundado por municipios como **Sopó**, **La Calera** y **Guatavita**. La ubicación en medio de montañas, a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, propicia un clima fresco y una atmósfera pura, lo que resulta ideal para el descanso y el turismo de bienestar.