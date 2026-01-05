Edifican uno de los metros más amplios de Sudamérica (Fuente: archivo).

El Gobierno de Colombia, en colaboración con la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y la Alcaldía Mayor, avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá, un proyecto esencial para la movilidad de la capital, considerado uno de los sistemas de transporte más significativos de Sudamérica.

La Línea 1 contará con 24 kilómetros de extensión elevada y establecerá conexiones entre Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, incluyendo 16 estaciones que se integrarán a TransMilenio.

De acuerdo con el cronograma oficial, la obra ya alcanzó un 70 % de ejecución. Los próximos pasos son las pruebas dinámicas para este año y la apertura comercial proyectada para 2028.

Metro de Bogotá: progreso que transforma la ciudad

El proyecto continúa en plena fase de construcción de viaductos, estaciones e intercambiadores viales, con trabajos destacados en la avenida Primero de Mayo y la avenida Caracas. La llegada del primer tren al país, en septiembre de 2025, marcó un hito dentro del cronograma técnico.

Gobierno de Colombia avanza en la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El sistema beneficiará a millones de personas en localidades como Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Chapinero, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la conexión entre el sur y el norte de la ciudad.

Además, el Metro de Bogotá será 100 % eléctrico, contribuyendo a una movilidad más limpia y sostenible.

Metro de Bogotá: hitos y efectos futuros

El Metro de Bogotá se consolida como una de las obras de infraestructura más significativas de Colombia, con el propósito de transformar la movilidad urbana y regional del país.

El inicio de pruebas con trenes se llevará a cabo en un tramo de 5,7 kilómetros desde el patio taller de Bosa, antes de la apertura comercial. La operación total está programada para marzo de 2028, momento en el cual el sistema se integrará con TransMilenio y los futuros trenes regionales.