El programa Colombia Mayor volverá a entregar una ayuda económica de 230.000 pesos a adultos mayores sin pensión en Colombia, como parte del cuarto ciclo de pagos previsto para el 15 de abril. La transferencia, administrada por el Departamento para la Prosperidad Social, busca apoyar a pensionistas vulnerables y personas de la tercera edad sin ingresos estables, quienes podrán reclamar el subsidio en los puntos autorizados según el cronograma oficial. Este nuevo desembolso forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la protección social y garantizar ingresos mínimos a quienes no cuentan con una pensión. Con la activación del ciclo, miles de beneficiarios comienzan a consultar cómo solicitar la ayuda, quiénes pueden recibirla y qué requisitos deben cumplir para no perder el subsidio. El cuarto ciclo de pagos de Colombia Mayor iniciará el 15 de abril, fecha en la que comenzará la dispersión progresiva del subsidio para adultos mayores registrados en el programa. El giro se realizará de manera escalonada según el operador de pago y el municipio. Los beneficiarios deberán consultar el mensaje de confirmación o verificar en el punto asignado para conocer el día exacto de cobro. Durante este ciclo se mantendrá el valor de 230.000 pesos, una transferencia que el Gobierno mantiene como apoyo mensual para personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad. El subsidio está dirigido a adultos mayores que no cuentan con pensión y que se encuentran en situación económica vulnerable. El programa prioriza a quienes tienen mayores necesidades dentro del sistema de protección social. Entre los principales beneficiarios se encuentran: El objetivo es garantizar que el dinero llegue a quienes realmente dependen del subsidio para cubrir gastos básicos como alimentación, medicamentos y servicios. Para acceder a la ayuda económica de 230.000 pesos, los interesados deben cumplir con las condiciones definidas por el programa: Las autoridades revisan periódicamente estas condiciones para mantener actualizada la base de beneficiarios. El proceso para solicitar el subsidio Colombia Mayor se realiza de forma presencial en la alcaldía del municipio o en las oficinas de programas sociales. Allí se verifica si la persona cumple con los requisitos y se inicia el proceso de inscripción. Los pasos generales son: La asignación depende de la disponibilidad y priorización de personas en mayor condición de vulnerabilidad. El monto oficial del programa se mantiene en 230.000 pesos por ciclo. Dependiendo del calendario, algunos beneficiarios pueden recibir pagos acumulados. Los valores son: Cuando se presentan acumulaciones, el pago se entrega en un solo giro dentro del calendario establecido. Si un beneficiario no recibe la transferencia, las autoridades recomiendan verificar la situación antes de hacer el reclamo. Algunas razones pueden ser actualización de datos, cambio de municipio o vencimiento del plazo de cobro. Las acciones recomendadas son: Si el dinero no se retira dentro del plazo establecido, el beneficiario puede quedar suspendido temporalmente.