La categorización social será fundamental para determinar quiénes tendrán acceso a las ayudas estatales el año venidero. (Fuente: Montaje propio)

El Sisbén continuará siendo en 2026 la herramienta primordial del Estado colombiano para clasificar a los hogares según su contexto económico y establecer su acceso a subsidios del Gobierno Nacional. Un registro y clasificación adecuados marcarán una diferencia significativa para millones de personas que aspiran a recibir transferencias o apoyos a lo largo del año.

Desde hace varias décadas, este sistema ha progresado para reflejar con mayor exactitud las condiciones de vida de los ciudadanos. A través de la metodología actual, ya no se utiliza un único número, sino que se establece una categorización destinada a identificar niveles de pobreza, vulnerabilidad y capacidad de generación de ingresos, una transformación que modifica la asignación de los beneficios sociales.

Guía para entender la clasificación del Sisbén IV

El sistema actual, en virtud de la implementación del Sisbén IV, ha sustituido el anterior modelo de puntajes por uno que clasifica a los hogares en agrupaciones identificadas por letras. Este nuevo enfoque proporciona una concentración más efectiva de los programas sociales que gestionan entidades como Prosperidad Social.

A través de la evaluación de diversas variables socioeconómicas, el sistema asigna a cada hogar un grupo específico. Dicha clasificación es fundamental para determinar si un individuo puede ser priorizado en el acceso a programas de transferencias monetarias, apoyos condicionados u otras iniciativas de protección social, las cuales seguirán operativas hasta el año 2026.

El Sisbén 2026: Clave para el acceso a subsidios y apoyo social en Colombia. (Fuente: Shutterstock)

Estos son los grupos que acceden a subsidios

Cada uno de los grupos se subdivide en subgrupos que refinan aún más la clasificación. Por ello, es fundamental mantener actualizada la información en el Sisbén, ya que será determinante para quienes desean acceder a apoyos económicos en 2026 y evitar ser excluidos de los programas sociales.

Los cuatro grupos son:

Grupo A : Hogares en situación de pobreza extrema. Población con menor capacidad de generar ingresos. Grupos del A1 al A5.

Grupo B : Hogares en condición de pobreza moderada. Población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A. Grupos del A1 al A5.

Grupo C : Hogares en condición de vulnerabilidad. Población en riesgo de caer en la pobreza. Grupos del A1 al A5.

Grupo D: Hogares que no están en situación de pobreza. Población no pobre, no vulnerable. Grupos del A1 al A5.

Cómo saber si te corresponde el subsidio con cédula y Sisbén

Para verificar si el hogar es parte de los beneficiarios activos, es imprescindible que los ciudadanos accedan al portal oficial del Banco Agrarioy efectuar los siguientes pasos: