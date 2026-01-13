El incremento beneficia a militares y policías de todos los rangos en Colombia (Fuente: archivo).

El Gobierno compró 17 aviones de guerra, sistemas antidrones e invertirá más de 10 mil millones de dólares en defensa

El aumento salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ya es un hecho y seguirá reflejándose en los pagos de enero de 2026. La decisión, oficializada por el Gobierno en 2025, consolidó un ajuste general del 7 % en las asignaciones básicas de la Fuerza Pública, una medida que impacta directamente el bolsillo de miles de uniformados en todo el país y que fue recibida con alivio en medio del alto costo de vida.

Este incremento cobija tanto a las Fuerzas Militares —Ejército Nacional, Armada de Colombia y Fuerza Aeroespacial— como a la Policía Nacional, y se aplica de manera escalonada según el rango, tal como lo establece la Ley 4 de 1992, que fija la estructura salarial tomando como referencia el sueldo de un general.

¿Cuánto cobrarán los miembros de la Policía Nacional en enero de 2026?

Con el ajuste ya incorporado, los salarios de la Policía Nacional para enero de 2026 quedan definidos de acuerdo con el grado y la antigüedad. Los ingresos más altos corresponden a los oficiales de mayor rango, mientras que patrulleros y agentes también ven reflejado el aumento en su asignación mensual.

En promedio, los sueldos quedan así:

General: $30.380.009

Mayor general: $22.756.645

Brigadier general: $20.372.113

Coronel: $15.736.402

Teniente coronel: $9.143.694

Mayor: $4.477.747

Capitán: $3.684.989

Teniente: $3.218.909

Subteniente: $2.845.907

En los niveles de suboficiales y personal operativo, las cifras también muestran el impacto del incremento:

Sargento mayor: $3.202.367

Sargento primero: $3.171.108

Sargento viceprimero: $2.490.443

Sargento segundo: $2.275.647

Cabo primero: $2.104.911

Cabo segundo: $2.040.492

Para el personal del nivel ejecutivo y básico de la Policía, los valores quedan así:

Comisario: $5.191.059

Subcomisario: $4.407.683

Intendente jefe: $4.196.191

Intendente: $3.983.234

Subintendente: $3.183.010

Patrullero: $2.495.458

Agente con más de 10 años: $1.850.736

Agente entre 5 y 10 años: $1.805.053

Agente con menos de 5 años: $1.533.302

Aumento confirmado para las Fuerzas Armadas.

¿El aumento también aplica para las Fuerzas Militares en 2026?

Sí. El incremento salarial no es exclusivo de la Policía Nacional. Los integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial de Colombia reciben el mismo ajuste porcentual, ya que el esquema salarial es unificado para toda la Fuerza Pública. Esto garantiza que oficiales, suboficiales y soldados profesionales mantengan una remuneración acorde con su grado y responsabilidades.

¿Qué primas adicionales reciben coroneles y generales?

Además del aumento general, los coroneles y generales continúan recibiendo una prima adicional equivalente al 16,5 % sobre su salario básico. Este beneficio, vigente desde 2023, se mantiene en enero de 2026 y busca reconocer la trayectoria, el nivel de mando y la alta responsabilidad que asumen los oficiales de mayor rango dentro de la estructura militar y policial.

¿Habrá nuevos aumentos para la Fuerza Pública después de enero de 2026?

El Ejecutivo ya dejó claro que los próximos incrementos estarán atados al comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, más un porcentaje adicional. Para 2026, el aumento salarial se proyecta con base en el IPC de 2025 más un 1,9 %, lo que permitiría que los sueldos de la Fuerza Pública sigan actualizándose en línea con la economía del país.