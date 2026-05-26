Los hijos que heredan la pensión pueden perder el beneficio al cumplir 25 años, salvo casos especiales de discapacidad. (Fuente: Shutterstock)

Oficial | Bolivia, Chile y Colombia prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte

En Colombia, la pensión de sobrevivientes permite que algunos familiares continúen recibiendo una mesada tras la muerte de un afiliado a Colpensiones o a un fondo privado. Sin embargo, este beneficio no siempre es permanente y la ley establece varias condiciones que pueden provocar la suspensión o finalización del pago.

Aunque muchas personas creen que la pensión heredada dura toda la vida automáticamente, la normativa colombiana fija requisitos relacionados con la edad, la convivencia y la dependencia económica de los beneficiarios. Además, existen casos específicos en los que el apoyo económico solo se entrega por un tiempo limitado.

La Ley 100 de 1993 también establece obligaciones para quienes reciben este tipo de pensión. Desde revisiones médicas hasta límites de edad para hijos beneficiarios, el sistema contempla diferentes escenarios en los que el fondo pensional puede dejar de pagar la mesada.

La pensión heredada no será vitalicia si el beneficiario cumple esta condición

La legislación colombiana señala que el cónyuge o compañero permanente puede perder el derecho vitalicio a la pensión si tiene menos de 30 años y no tuvo hijos con la persona fallecida. En ese escenario, la prestación económica se entrega únicamente de forma temporal y por un máximo de 20 años.

Durante ese periodo, el beneficiario deberá seguir cotizando al sistema pensional para construir su propia jubilación. Una vez finalizado el plazo establecido por la ley, el fondo de pensiones suspenderá el pago de la mesada heredada.

La pensión de sobrevivientes en Colombia aplica para familiares de afiliados fallecidos que cumplan los requisitos exigidos por la ley. (Fuente: Representación creada con IA)

Fondos de pensiones suspenderán el pago a hijos que superen esta edad

La norma también establece límites para los hijos que reciben la pensión de sobrevivientes. El beneficio económico puede mantenerse hasta los 25 años siempre que el joven continúe estudiando y dependa económicamente del afiliado fallecido.

Cuando el beneficiario supera esa edad, el fondo de pensiones deja de entregar la ayuda debido a que la ley ya no lo considera dependiente por razones académicas. La única excepción ocurre en casos de discapacidad o incapacidad permanente para trabajar.

Colpensiones puede quitar la pensión por incumplir un trámite obligatorio

Las personas que reciben pensión de invalidez deben asistir periódicamente a controles médicos ordenados por Colpensiones o por el fondo privado correspondiente. Estas revisiones permiten verificar si la condición de discapacidad continúa vigente.

Si el beneficiario no se presenta a las evaluaciones programadas, la entidad puede suspender el pago de la pensión. Por esa razón, las autoridades recuerdan que cumplir con este trámite es obligatorio para conservar el beneficio económico.