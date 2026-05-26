La pensión en Colombia no solo se obtiene por edad, también existen modalidades por invalidez, sobrevivencia y estructura familiar.

En Colombia, la pensión de vejez continúa estando asociada al cumplimiento de dos requisitos principales: la edad y las semanas cotizadas. Para los hombres, el sistema exige 62 años y 1300 semanas, mientras que para las mujeres se solicitan 57 años y 1250 semanas, pero este no es el único camino para acceder a una mesada mensual.

El sistema pensional colombiano contempla otras modalidades que permiten el reconocimiento de una pensión bajo condiciones diferentes. Estas figuras incluyen la pensión por invalidez, la pensión de sobrevivientes y la pensión familiar, todas establecidas en la Ley 100 de 1993 y diseñadas para responder a situaciones específicas de los afiliados.

En los últimos años, distintas decisiones de altas cortes y reformas legislativas han ampliado la interpretación de los requisitos para acceder a estos beneficios. Esto ha llevado a Colpensiones y a los fondos privados a ajustar criterios en la evaluación de solicitudes pensionales.

Estas son las pensiones alternativas que existen en Colombia además de la jubilación por edad

La pensión de invalidez es una de las principales alternativas al retiro por vejez y se otorga a quienes pierden su capacidad laboral en un porcentaje significativo. En estos casos, el sistema reconoce el derecho a una mesada sin necesidad de cumplir con la edad mínima establecida.

Otra modalidad es la pensión de sobrevivientes, que protege a los familiares de un afiliado fallecido. También existe la pensión familiar, que permite sumar semanas cotizadas entre miembros del núcleo familiar para cumplir los requisitos de jubilación.

Trabajadores colombianos deben actualizar datos para evitar perder pensión de vejez. (Fuente: Edición propia)

Quiénes pueden recibir la pensión de sobrevivientes según la ley colombiana

La Ley 100 de 1993 establece un orden de beneficiarios para la pensión de sobrevivientes. En primer lugar, se encuentra el cónyuge o compañero permanente que tenga más de 30 años y haya convivido al menos cinco años con el afiliado fallecido.

También pueden acceder a este beneficio los hijos menores de 25 años que estudien, así como aquellos que presenten una condición de discapacidad. En ausencia de estos, los padres que dependían económicamente del fallecido pueden ser reconocidos como beneficiarios.

En qué casos los hermanos pueden heredar una pensión en Colombia

Aunque no son los primeros en la línea de herencia, los hermanos también pueden acceder a la pensión de sobrevivientes en situaciones específicas. La ley establece que solo podrán hacerlo si dependen económicamente del afiliado fallecido y no existen cónyuge, hijos o padres con derecho al beneficio.

La Corte Suprema de Justicia ha aclarado que no es necesario demostrar indigencia total, sino dependencia económica real. En estos casos, el sistema busca garantizar una vida digna para quienes formaban parte del entorno del afiliado.

Qué requisitos piden los fondos de pensiones para reconocer la pensión heredada

Para acceder a este beneficio, los hermanos en condición de discapacidad deben presentar documentación específica como el registro civil de defunción, documentos de identidad, pruebas de dependencia económica y el dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez.

En el caso de los fondos privados, las reglas pueden ser más amplias, ya que permiten la herencia de la pensión a familiares hasta cuarto grado de consanguinidad. Según entidades como Porvenir, este beneficio se tramita mediante procesos legales como escrituras públicas o juicios de sucesión.