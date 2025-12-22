Este ajuste impacta directamente a los hogares empleadores (Fuente: archivo).

El Ministerio de Trabajo de Colombia confirmó que las empleadas domésticas deben recibir un nuevo salario actualizado desde diciembre de 2025, en línea con el reciente incremento del salario mínimo legal vigente.

Este ajuste impacta directamente a los hogares empleadores y busca garantizar una mayor equidad y formalización laboral en el sector doméstico.

¿Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre de 2025?

El salario mínimo en Colombia se fijó en $1.423.500, a lo que se suma un auxilio de transporte de $200.000, dando como resultado un pago total mensual de $1.623.500. Este monto aplica también para las trabajadoras domésticas a tiempo completo, sin importar si laboran por horas o de manera interna.

En el caso de las personas que contratan servicios por días, el pago mínimo diario se calcula en $47.450 más $6.667 de auxilio de transporte, lo que arroja un total de $54.117 por jornada.

Sin embargo, en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las tarifas suelen ser más altas y pueden alcanzar entre $60.000 y $85.000 diarios, dependiendo de la experiencia y las tareas asignadas.

Cuánto ganan las trabajadoras del hogar en Colombia en 2025

Para diciembre de 2025, las empleadas domésticas que trabajan tiempo completo deben recibir un pago mensual bruto de $1.623.500, que incluye el auxilio de transporte. Tras aplicar los descuentos obligatorios a salud, pensión y riesgos laborales, el ingreso neto queda en aproximadamente $1.509.620.

Además, los empleadores deben garantizar los pagos de prestaciones sociales, que incluyen:

Prima de servicios (en junio y diciembre).

Vacaciones (15 días hábiles por año).

Cesantías e intereses sobre cesantías.

Estos beneficios son obligatorios tanto para empleadas internas como externas, y deben ser liquidados de acuerdo con el tiempo trabajado y el tipo de contrato.

Aportes a seguridad social y obligaciones de los empleadores

De acuerdo con la normativa vigente, todo empleador tiene la obligación de afiliar a su trabajadora doméstica a salud, pensión y ARL (Administradora de Riesgos Laborales). Los aportes mensuales pueden variar entre $78.000 y $200.000, dependiendo del número de días trabajados.

El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones económicas. La UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) puede imponer multas de hasta 5.000 UVT a quienes no realicen los aportes correctamente o evadan sus responsabilidades.

Cuánto debe pagar un empleador en diciembre de 2025

Según las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, los valores mínimos que deben aplicar los hogares empleadores en diciembre de 2025 son los siguientes:

Salario base mensual: $1.423.500

Auxilio de transporte: $200.000

Total bruto mensual: $1.623.500

Salario neto aproximado: $1.509.620

Es importante recordar que estos son valores mínimos legales, por lo que los empleadores pueden acordar pagos mayores según la experiencia, responsabilidad y confianza depositada en la trabajadora.

Reforma laboral 2025: nuevas garantías para las trabajadoras domésticas

Con la entrada en vigor de la Reforma Laboral 2025, el Gobierno nacional busca mejorar la formalización y los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Entre los principales cambios se destacan:

Contrato escrito obligatorio para todas las relaciones laborales domésticas.

Pago proporcional de prestaciones sociales para quienes trabajan por días.

Reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos.

Garantía plena de vacaciones, primas y cesantías.

Estas medidas hacen parte de una estrategia integral para reducir la informalidad laboral en el servicio doméstico y promover la igualdad de condiciones frente a otros sectores de la economía.