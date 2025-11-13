Cada vez más personas recurren a rituales naturales y simbólicos para atraer energía positiva y prosperidad a su vida cotidiana.

Una de las prácticas más populares en el último tiempo consiste en enterrar una moneda en la maceta de la planta conocida como “lengua de suegra”, una tradición que, según el Feng Shui y las creencias populares, ayuda a activar la energía del dinero y la buena suerte en el hogar.

Cuidar la planta, mantenerla saludable y colocarla en un lugar estratégico se convierte en una forma de conectar con la idea de abundancia, recordando que la prosperidad también se cultiva con acciones, pensamientos positivos y disciplina financiera.

¿Para qué sirve enterrar una moneda en la lengua de suegra?

El gesto de enterrar una moneda en la maceta de esta planta no es casual. Según las creencias del Feng Shui, la lengua de suegra (Sansevieria) es una planta que simboliza protección, fuerza y crecimiento personal. Su forma puntiaguda se asocia con la capacidad de repeler las energías negativas y transformar el entorno en un espacio de equilibrio y armonía.

Al colocar una moneda brillante en su tierra, se busca “sembrar” abundancia económica, representando el deseo de que el dinero crezca y se mantenga estable. Para muchos, se trata de un acto simbólico que canaliza la intención de prosperar y atraer oportunidades financieras.

La lengua de suegra es considerada una planta protectora y símbolo de prosperidad en el hogar. (Fuente: Archivo)

Cómo enterrar la moneda correctamente para activar la energía del dinero

Aunque el ritual es sencillo, se recomienda hacerlo con atención y una intención clara. Los pasos más mencionados por expertos en jardinería y Feng Shui son los siguientes:

Elegir una planta sana de lengua de suegra, con hojas firmes y tierra en buen estado. Seleccionar una moneda limpia y brillante, preferiblemente nueva. Enterrarla en la tierra, cerca de las raíces o al borde de la maceta, sin que quede completamente visible. Pensar en la intención de prosperidad mientras se realiza el gesto, evitando pensamientos negativos. No desenterrar la moneda: debe permanecer allí como símbolo de estabilidad y crecimiento financiero.

Dónde colocar la planta para atraer prosperidad, según el Feng Shui

El lugar donde se ubique la lengua de suegra también influye en la energía que proyecta. De acuerdo con el Feng Shui, esta planta debe colocarse en zonas de abundancia y circulación energética, como entradas, salas o espacios de trabajo.

Se desaconseja ubicarla en baños o rincones húmedos, ya que estos lugares tienden a bloquear el flujo de la energía positiva. Si se coloca cerca de la puerta principal, la planta actúa como filtro, evitando que entren vibras negativas y potenciando la sensación de estabilidad económica en el hogar.

Significado espiritual y energético de la lengua de suegra

Además de su función decorativa y su resistencia, la lengua de suegra se considera una planta protectora y purificadora. En el plano espiritual, representa la fortaleza ante los desafíos y la capacidad de transformar la adversidad en crecimiento.

Enterrar una moneda en su maceta refuerza esa simbología, convirtiéndose en un recordatorio de que la prosperidad no solo depende de la suerte, sino también del cuidado, la constancia y la energía que se cultiva día a día.