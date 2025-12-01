Terrorífico hallazgo: el suelo de una Iglesia se abrió durante la misa y reveló una cripta de 300 años.

No se construyeron con humanos | Hallan el verdadero origen de las pirámides de Egipto: fueron hechas con una tecnología muy avanzada

La tarde del fin de semana pasado, feligreses y vecinos vivieron un momento de sobresalto cuando el césped del atrio de una iglesia histórica cedió y dejó al descubierto una cripta subterránea. El colapso se produjo durante los oficios parroquiales y transformó un espacio de recogimiento en una escena de emergencia y asombro.

La bóveda encontrada pertenece a una familia local y data de hace aproximadamente tres siglos. La estructura, construida en piedra local, había permanecido sellada desde la última inhumación; pese al desplome, los restos contenidos no resultaron perturbados, según las primeras comprobaciones realizadas por el párroco y el equipo técnico.

El hundimiento y el descubrimiento

Fuentes de la Iglesia de Todos los Santos en Martock, Inglaterra, explicaron que el peso de una tumba monumental situada sobre el terreno terminó por ceder una losa que cubría la cripta. El efecto fue similar a un socavón: la piedra del sepulcro cayó a través del techo de la cámara subterránea y abrió un boquete notable en el césped del cementerio.

El hundimiento que reveló una cripta en una Iglesia de Inglaterra (Fuente: Iglesia de Todos Santos). Iglesia de Todos los Santos, Martock, Inglaterra

Las imágenes del lugar muestran la caja funeraria fracturada y el hueco que permitió asomarse a la cámara interior. Los responsables de la iglesia calificaron el suceso como un evento poco habitual y señalaron que la estructura había resistido durante siglos hasta que la fatiga de los materiales provocó el incidente.

La cripta y sus ocupantes

Dentro de la cámara se identificaron nichos y repisas talladas para albergar los ataúdes; en ellos reposan los restos de varios miembros de una misma estirpe local, entre ellos un antiguo clérigo del siglo XVIII. Documentos parroquiales y registros históricos permitieron asociar nombres y fechas a las sepulturas sin necesidad de abrir los féretros.

Los responsables de la iglesia subrayaron que no hubo saqueo ni alteración de los cuerpos: la bóveda interior se mantuvo esencialmente intacta aunque la superestructura quedó dañada.

Reparación y homenaje

La restauración del sepulcro y la reparación del terreno demandarán una inversión importante; la parroquia lanzó una campaña de donaciones para cubrir los trabajos, que incluirán la consolidación de la cripta y la restauración de la tumba exterior, catalogada por su valor histórico.

El párroco anunció la intención de celebrar un breve servicio en el lugar una vez finalicen las obras, con el fin de honrar a quienes descansan allí y devolver al espacio su carácter de recogimiento y respeto.