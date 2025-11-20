Lo que muchos consideran basura puede valer cientos o incluso miles de dólares en oro de alta pureza (Fuente: Tomas Mangel).

Descubrimiento sin precedentes | Hallan un taller repleto de oro y toda su fortuna es de una sola nación

En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este valioso metal está presente en un electrodoméstico muy común que se usa a diario en la cocina y que, al dañarse, la mayoría tira a la basura sin imaginar su valor.

Su presencia se debe a las propiedades únicas del oro que lo hacen indispensable en la industria electrónica moderna.

En Colombia, muchos hogares conservan estos equipos antiguos en bodegas o patios, sin saber que dentro de ellos se esconden pequeñas cantidades de oro puro que podrían convertirse en una verdadera fortuna si se extraen correctamente.

Con técnicas especializadas, es posible recuperar este metal y venderlo por un valor que supera ampliamente el de cualquier chatarra electrónica.

Este electrodoméstico contiene oro de 22 quilates: cuál es

El microondas es uno de los electrodomésticos más frecuentes que contiene oro de 22 quilates en su interior. Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control y en los conectores internos, donde se utiliza por su excelente capacidad de conducción eléctrica y resistencia a la corrosión. Aunque las cantidades son pequeñas, su pureza -de aproximadamente 91,6%- lo convierte en un material de alto valor económico.

Un solo gramo de oro de 22 quilates puede superar los 250.000 pesos colombianos.

Expertos en reciclaje tecnológico explican que una sola placa de microondas puede contener fragmentos microscópicos de oro que, acumulados, representan una suma importante si se procesan en grandes volúmenes. De hecho, el valor del oro extraído de aparatos electrónicos desechados se ha convertido en una industria millonaria a nivel mundial.

Por qué los electrodomésticos tienen oro de 22 quilates

El oro es un material ideal para la electrónica gracias a sus propiedades químicas y físicas únicas:

Alta conductividad eléctrica : garantiza que la corriente fluya sin pérdidas de energía.

: garantiza que la corriente fluya sin pérdidas de energía. Resistencia a la oxidación : el oro no se corroe, incluso en ambientes húmedos o con calor.

: el oro no se corroe, incluso en ambientes húmedos o con calor. Durabilidad : su maleabilidad permite fabricar láminas ultrafinas para chips y contactos.

: su maleabilidad permite fabricar láminas ultrafinas para chips y contactos. Estabilidad química: no reacciona con otros elementos, lo que asegura la vida útil del dispositivo.

Por estas razones, el oro se usa en componentes que requieren máxima precisión, como los circuitos de control, conectores y microprocesadores. Aunque en cada aparato la cantidad es mínima, su valor se multiplica al recuperar varios equipos.

Otros electrodomésticos y dispositivos con oro en su interior

Además del microondas, otros aparatos del hogar y dispositivos electrónicos contienen oro en distintas partes:

Televisores y monitores , en los conectores internos y tarjetas electrónicas.

, en los conectores internos y tarjetas electrónicas. Celulares y computadoras , en las placas madre, procesadores y contactos USB.

, en las placas madre, procesadores y contactos USB. Heladeras y aires acondicionados, en los sistemas de control y relés eléctricos.

y aires acondicionados, en los sistemas de control y relés eléctricos. Cámaras fotográficas, en los conectores de batería y puertos de transferencia.

Según expertos en reciclaje tecnológico, una computadora vieja puede contener hasta 0,2 gramos de oro, mientras que ciertos modelos de celulares antiguos poseen cantidades aún mayores debido a sus componentes metálicos de alta pureza.

Cómo se puede extraer el oro de los electrodomésticos

Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich) desarrollaron un método innovador para recuperar oro a partir de aparatos electrónicos en desuso. Su técnica utiliza fibrillas amiloides obtenidas del suero de leche, que se transforman en aerogeles capaces de atraer y capturar metales preciosos de los circuitos eléctricos.

Mediante este procedimiento, lograron obtener una pepita de oro de 22 quilates de 450 miligramos a partir de solo 20 placas madre de computadoras viejas, demostrando el enorme potencial económico que existe en los desechos electrónicos. En Colombia, algunos emprendimientos ya comienzan a implementar estas técnicas de reciclaje sustentable.

Qué significa que el oro sea de 22 quilates

El oro de 22 quilates está compuesto por 22 partes de oro puro y 2 de otros metales como plata o cobre. Esto equivale a una pureza del 91,6%. Aunque no es completamente puro, ofrece mayor resistencia y durabilidad sin perder su brillo ni su valor comercial. Por eso, es muy utilizado tanto en joyería fina como en la fabricación de componentes electrónicos de alta precisión.

En términos de valor, un solo gramo de oro de 22 quilates puede superar los 250.000 pesos colombianos, lo que significa que incluso fragmentos recuperados de aparatos dañados pueden representar una ganancia significativa si se extraen correctamente.