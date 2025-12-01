El TOC se posiciona como uno de los trastornos más prevalentes en el ámbito de la salud mental (Fuente: archivo).

El orden es un elemento fundamental en la vida de los individuos, ya que proporciona claridad y estructura. Desde la organización del hogar hasta la clasificación de documentos o billetes, el orden contribuye significativamente al bienestar personal.

Sin embargo, cuando las conductas relacionadas con el orden se convierten en perjudiciales, pueden dar lugar a un diagnóstico médico. Los psicólogos advierten que la necesidad compulsiva de organizar los billetes por denominación puede ser un indicativo de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

La identificación de un posible TOC radica en observar la intensidad y profundidad de las acciones que afectan la vida cotidiana de una persona. Es importante distinguir entre un simple gusto por el orden y la ansiedad que se experimenta ante cualquier alteración de dicho orden.

Las principales características del TOC se fundamentan en pensamientos persistentes (obsesiones) y conductas repetitivas (compulsiones) que el individuo siente la necesidad de llevar a cabo para mitigar la angustia. Estas actitudes suelen adquirir una forma ritualizada y no están necesariamente vinculadas a una necesidad lógica, según lo señala la Asociación TOC Madrid.

El ordenamiento de billetes de menor a mayor puede ser un síntoma revelador: alinear los billetes con precisión o experimentar malestar si no están “perfectos” puede ser simplemente una manía, pero también podría ser un indicio de TOC si:

Se lleva a cabo de manera repetitiva e incontrolable.

Desemboca en ansiedad o angustia si no se realiza.

Perjudica a la rutina diaria o a las relaciones personales.

Se aplica para neutralizar pensamientos incómodos.

“El TOC trasciende el deseo de que las cosas estén bien realizadas". Fuente: narrativas-ar

Desde la Clínica Mayo se enfatiza que el TOC no debe ser confundido con el perfeccionismo. Muchas personas encuentran satisfacción en mantener su entorno limpio y ordenado; sin embargo, esto no necesariamente indica la presencia de un trastorno.

La preocupación surge cuando estos pensamientos o comportamientos consumen un tiempo excesivo, provocan sufrimiento o interfieren con la funcionalidad diaria.

“El TOC trasciende el deseo de que las cosas estén bien realizadas. Se manifiesta a través de pensamientos intrusivos que generan ansiedad y rituales que se llevan a cabo con el fin de mitigar esa sensación”, explican desde la institución médica.

Este es el tratamiento efectivo para el Trastorno Obsesivo Compulsivo

Lejos de ser un fenómeno aislado, el TOC se posiciona como uno de los trastornos más prevalentes en el ámbito de la salud mental. Según la Asociación del Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía, su incidencia es superior a la de otros trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la anorexia.

Un diagnóstico y tratamiento adecuados pueden mejorar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen. La psicoterapia, en particular la terapia cognitivo-conductual, junto con la medicación en ciertos casos, constituyen las estrategias más efectivas para abordar este trastorno.

Si bien la organización de los billetes por color, número o denominación puede considerarse una mera preferencia personal, es esencial prestar atención al malestar que provoca no hacerlo.