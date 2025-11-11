Decenas de toneladas de oro se encuentran a más de 2.000 metros de profundidad bajo el océano. Lo cierto es que este caso emblemático es histórico: un célebre naufragio del siglo XIX con cargamento dorado fue localizado hace décadas y yace a más de dos kilómetros bajo el Atlántico.

Con el tiempo, la historia sumó matices: expediciones entre 1988 y 1991 y una operación adicional en 2014 recuperaron monedas, lingotes y objetos. Las estimaciones históricas hablan de decenas de toneladas embarcadas en 1857, pero solo se rescató una parte del tesoro.

Atención: dónde y cuándo se halló realmente el “barco de oro”

Según los registros históricos del SS Central America, el naufragio fue detectado en 1988 a unos 2.200 metros de profundidad (7.200 pies), en el Atlántico occidental frente a Carolina del Sur. Las misiones de rescate posteriores (finales de los 80 y en 2014) recuperaron parte del cargamento. La última se realizó hace poco más de una década, en 2014.

Las proyecciones antiguas sitúan la carga original en el orden de varias decenas de toneladas (lingotes, monedas y polvo de oro proveniente de California). Lo extraído de este hallazgo fue sometido a procesos judiciales de distribución y liquidación.

¿A quién pertenece el tesoro y qué pasa con la jurisdicción?

En este caso, la competencia recayó en tribunales marítimos de Estados Unidos y en el Estado de Carolina del Sur (figura equiparable a una provincia en sistemas federales).

Hubo recuperaciones de oro entre 1988 y 1991 y una expedición en 2014 con vehículos operados de manera remota.

Tras disputas y acuerdos, el material se repartió entre inversores, rescatistas y reclamantes según sentencia; el Estado mantuvo interés por patrimonio y conservación.

Oro bajo el océano: los datos esenciales del SS Central America

Aspectos clave para comprender el llamado “hallazgo del siglo”: