En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 11 de septiembre de 2026 cerró a 3577.8 pesos colombianos. Esta cifra refleja una oscillación del2,51% en contraste con el precio de apertura.

En la última semana, la cotización del euro cayó -1.62% y en el último año acumuló un descenso de -17.97%, evidenciando una tendencia bajista.

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Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y bajadas, con un breve repunte a mitad del periodo y una racha bajista hacia el final, cerrando sin tendencia clara y con ligera mejora en la última jornada.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 2.51%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 357.780 pesos colombianos; 200 euros cuestan 715.560 pesos y 500 euros, 1.788.900 pesos.