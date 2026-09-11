Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la cotización delreal llegó a 600.7728 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,35%.

La cotización del Real mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.28% y en el último año acumula una variación de -10.99%.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró un sesgo bajista: predominaron los descensos, hubo pocos repuntes, una breve estabilidad a mitad de periodo y cerró con tres caídas consecutivas.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.83%.

La cotización del Real muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia pagarán 60077.280355958 pesos colombianos; 200 reales costarán 120154.560711916 pesos colombianos y 500 reales costarán 300386.40177979 pesos colombianos.