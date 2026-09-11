Qué indica la señal de tránsito con forma de triángulo invertido y por qué es muy importante ponerle atención.

Las señales de tránsito desempeñan un rol crucial en la regulación del tráfico vehicular, así como en la disminución de accidentes en las carreteras colombianas. Cada señal proporciona una instrucción particular que los conductores están obligados a conocer y acatar durante sus trayectos.

Entre las señales menos comunes, destaca un triángulo blanco invertido contorneado en rojo y carente de inscripciones. Su diseño sigue un estándar internacional y expresa una indicación que todos los conductores deben reconocer.

¿Qué significa la señal de ceda el paso: triángulo invertido rojo?

En Colombia, el triángulo blanco invertido con borde rojo representa la señal de “Ceder el paso”. A diferencia de otras versiones, carece de texto, ya que su forma facilita el reconocimiento inmediato del mensaje.

Según la información divulgada por Revista Semana, este diseño tiene como objetivo facilitar su comprensión sin depender del idioma. Por esta razón, su uso se ha expandido como un modelo de señalización internacional .

Aunque su diseño parece sencillo, el triángulo invertido es una de las señales más importantes del sistema vial moderno. ChatGPT

En qué lugares verás esta señal de tránsito

La función de esta señal es determinar cuál de los vehículos ostenta prioridad en situaciones donde dos o más vías se intersectan. De este modo, se procura prevenir que diversos flujos de tránsito accedan simultáneamente a una intersección.

Es frecuente observarla en cruces de calles, accesos a avenidas principales o en puntos donde una vía secundaria converge hacia otra con un mayor volumen de circulación.

Al aproximarse a uno de estos lugares, se recomienda reducir la velocidad, analizar el tránsito y proseguir la marcha solo cuando se pueda hacer sin perturbar a los demás vehículos.

Qué indica la señal de tránsito con forma de triángulo invertido y por qué es muy importante ponerle atención. Representación con IA

Qué multa te aplican por no respetar esta señal

El Código Nacional de Tránsito establece sanciones para quienes no cumplen con las normas de circulación.

De acuerdo a la información disponible, la multa tipo A.5 se impone por desobedecer las normas de tránsito y corresponde a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). En el caso concreto de ignorar una señal de “Ceder el paso”, la infracción conlleva la multa tipo C.30, cuya sanción equivale a treinta salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).