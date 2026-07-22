Oficial | Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a todos los extranjeros que completen el Formulario ESTA: los requisitos

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Viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional es posible, pero solo para ciudadanos de los países que integran el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program, VWP).

En estos casos, los viajeros deben obtener previamente una autorización electrónica de viaje conocida como ESTA (Electronic System for Travel Authorization), un requisito obligatorio para ingresar al país por turismo, negocios o tránsito durante estadías de hasta 90 días.

Sin embargo, los ciudadanos colombianos no pueden acceder al ESTA, ya que Colombia no hace parte del Programa de Exención de Visa. Por ello, quienes viajen con pasaporte colombiano deberán tramitar la visa correspondiente antes de su viaje.

¿Qué es el Formulario ESTA?

El ESTA es una autorización electrónica administrada por el Gobierno de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de países participantes viajar sin necesidad de solicitar una visa tradicional.

No se trata de una visa y tampoco garantiza el ingreso al país. La decisión final siempre queda en manos de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al llegar a territorio estadounidense.

¿Quiénes pueden solicitar el ESTA?

Solo pueden tramitar esta autorización quienes:

Sean ciudadanos de un país incluido en el Programa de Exención de Visa.

Viajen por turismo, negocios o tránsito.

Permanezcan en Estados Unidos por un máximo de 90 días.

Cuenten con un pasaporte electrónico vigente.

Actualmente, el programa incluye a más de 40 países, entre ellos:

España.

Japón.

Corea del Sur.

Australia.

Alemania.

Francia.

Italia.

Reino Unido.

Chile.

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¿Los colombianos pueden viajar con ESTA?

Los ciudadanos colombianos no son elegibles para solicitar un ESTA, por lo que deben gestionar la visa correspondiente, generalmente la B1/B2, si desean viajar a Estados Unidos por turismo o negocios.

¿Cuánto tiempo dura la autorización ESTA?

Una vez aprobada, el ESTA suele tener una vigencia de hasta dos años, o hasta el vencimiento del pasaporte con el que fue solicitado, lo que ocurra primero.

Durante ese período pueden realizarse múltiples viajes, siempre respetando el límite máximo de 90 días por ingreso.

Requisitos para ingresar a Estados Unidos

Quienes sean elegibles para viajar con ESTA deberán presentar:

Pasaporte electrónico vigente.

Autorización ESTA aprobada antes del viaje.

Pasaje de regreso o continuación del viaje, cuando corresponda.

Cumplir con los controles migratorios al llegar a Estados Unidos.

La autorización electrónica agiliza el proceso para los ciudadanos de países participantes, pero no elimina la revisión migratoria ni garantiza el ingreso al país.