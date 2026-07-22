No fue el iceberg: descubren el verdadero motivo del hundimiento del Titanic y se reinterpreta la historia de la tragedia. (Fuente: Shutterstock)

A más de un siglo desde el naufragio más famoso de la historia, el misterio que rodea al Titanic sigue generando un notable interés y nuevas inquietudes. La tragedia que conmocionó al mundo en 1912 ha vuelto a ser objeto de debate, impulsada por investigadores que cuestionan los relatos oficiales acerca del hundimiento.

Durante muchos años, la explicación más comúnmente aceptada indicaba que el transatlántico había colisionado con un iceberg en las aguas del Atlántico Norte. Sin embargo, recientes imágenes en 3D de alta resolución del fondo marino sugieren la plausibilidad de otras teorías.

¿Cómo nació el ambicioso proyecto Titanic?

En el año 1907, Bruce Ismay, quien ocupaba el cargo de presidente de la naviera White Star Line, junto con William Perrie de los astilleros Harland & Wolff, concibieron un proyecto audaz: la creación de tres transatlánticos que se caracterizarían por su notable tamaño, velocidad superior y lujo sin igual en el ámbito marítimo.Inspirados por la mitología griega, decidieron denominarlos Olympic, Titanic y Gigantic (este último más tarde sería renombrado como Britannic). El Titanic, que ocupaba el segundo lugar en la serie, se transformaría en un emblema no solo de grandeza, sino también de un trágico destino que dejaría una profunda huella en la historia de la navegación.

La investigación propone un destino distinto para el hundimiento del Titanic (Fuente: artista y pintor marino alemán Willy Stöwer).

¿Por qué se pensaba que el Titanic no podía hundirse en 1912?

El Titanic, concebido como prácticamente insumergible, se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912, solo tres horas después de colisionar con lo que se considera un iceberg, durante su viaje inaugural. En ese tiempo, era el barco más grande y lujoso jamás construido, un símbolo de la ingeniería y el esplendor de su era.

Es importante recordar que la tragedia del Titanic marcó un hito en la historia de la navegación, generando cambios significativos en la regulación y seguridad de los barcos. Los detalles de su hundimiento siguen siendo objeto de estudio y reflexión, evidenciando las carencias en la preparación para hacer frente a desastres en el mar.

¿Qué secretos revela la nueva reconstrucción 3D del Titanic en el Atlántico?

Gracias a una técnica innovadora de escaneo digital submarino, se ha logrado, por primera vez, una reconstrucción completa en 3D del Titanic. A diferencia de las imágenes convencionales, esta tecnología proporciona un nivel de detalle sin precedentes sobre el estado actual del barco, que se encuentra sumergido a 3.800 metros en el fondo del océano Atlántico.

Desde su descubrimiento en 1985, se asumió que el Titanic se hundió en una sola pieza. No obstante, los escaneos han revelado que el barco se partió en dos: la proa, que aún es reconocible y una popa que ha quedado irreconocible, deformada por el impacto al tocar el lecho marino.