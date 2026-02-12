Un hallazgo arqueológico en el corazón de Montevideo, Uruguay, está proporcionando una nueva perspectiva sobre la vida colonial en el Río de la Plata. Lo que se inició como una labor habitual para la instalación de un ascensor en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo culminó en la revelación de restos históricos de considerable importancia, convirtiéndose en uno de los descubrimientos más significativos de la ciudad. Estos restos encontrados ofrecen información valiosa sobre la vida de los primeros habitantes de Uruguay y subrayan la importancia estratégica del agua en la cotidianidad de la época. Durante la ejecución de las obras destinadas a la instalación de un ascensor y a la mejora de la accesibilidad del museo, los operarios realizaron un descubrimiento sorprendente: estructuras arqueológicas coloniales en un estado de conservación notable bajo el suelo. La arqueóloga Nicol de León, quien lidera la investigación, indicó que el hallazgo incluye “una gran cantidad de estructuras de diversas épocas, así como objetos de la época colonial y de la primera fase de la independencia” de Uruguay. Los objetos que fueron desenterrados son: La historiadora Ana Ribeiro, viceministra de Educación y Cultura de Uruguay, destacó que el acceso al agua representó uno de los principales desafíos en la Montevideo colonial. Explicó que, al ser una “ciudad amurallada”, los períodos de guerra o asedio aislaban completamente a la población, que dependía enteramente de las fuentes internas para su abastecimiento. El hallazgo más sorprendente corresponde a una antigua fuente de agua de posible origen colonial, según las primeras hipótesis de los arqueólogos. Aunque las excavaciones continúan, la estructura exhibe características arquitectónicas inusuales que la diferencian de otros restos hallados en el sitio. Ribeiro añadió un detalle que incrementa el interés por el hallazgo: no todas las fuentes de agua tenían el mismo prestigio en la Montevideo colonial. Según explicó, las del oeste eran consideradas las más puras y saludables, llegando a originar verdaderas leyendas entre los pobladores. El problema radicaba en que el agua no era abundante, lo que convertía cada fuente en un recurso estratégico vital para la supervivencia de la población. Una de las más célebres era la fuente abierta por Luis Mascareñas, uno de los primeros habitantes de la ciudad, a la que se atribuían propiedades curativas. Aunque aún no se ha confirmado, los arqueólogos no descartan que la estructura descubierta en el Cabildo esté vinculada a esta histórica fuente, un hallazgo que podría reescribir parte del pasado urbano de Montevideo. Higiene y salubridad Sistemas de abastecimiento de agua Alimentación y clases sociales Según De León, los objetos y estructuras encontradas “nos hablan de la vida, de cómo era la ciudad, Montevideo, desde la época colonial hasta 1800 y tanto”. El hallazgo ha suscitado un debate entre las autoridades culturales de Montevideo. María Inés Obaldía, directora de Cultura de la Intendencia, afirmó que la instalación del ascensor es esencial para mejorar la accesibilidad al segundo piso del museo y garantizar una experiencia inclusiva para todos los visitantes. Sin embargo, la aparición de este valioso conjunto arqueológico obliga a reconsiderar los planes. Como explicó la arqueóloga Nicol de León, se elaborará un informe técnico detallado que será evaluado por la Comisión Nacional de Patrimonio, la cual determinará si la obra puede continuar o si deberá modificarse para preservar los restos históricos encontrados.