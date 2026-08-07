Mantener una misma rutina ayuda a reducir malos hábitos y facilita la limpieza.

Lavarse las manos con sal gruesa: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Cada vez que se descarga el inodoro se produce un movimiento de agua que puede generar pequeñas gotas y partículas que quedan suspendidas en el aire. Por eso, una de las recomendaciones más extendidas es bajar la tapa antes de descargar, aunque la evidencia científica muestra que este gesto, por sí solo, no elimina la dispersión de microorganismos.

El debate sobre si conviene dejar la tapa del inodoro abierta o cerrada al descargar volvió a tomar relevancia porque diferentes estudios analizaron qué ocurre con las partículas que se generan durante la descarga. La conclusión no es tan sencilla como pensar que cerrar la tapa evita por completo que los microorganismos salgan del sanitario.

¿Es mejor descargar el inodoro con la tapa abierta o cerrada?

La opción más recomendable como hábito de higiene es cerrar la tapa antes de descargar. De esta manera se incorpora una barrera física entre el agua del sanitario y el ambiente del baño.

Sin embargo, esto no significa que el baño quede completamente protegido. Una investigación publicada en el American Journal of Infection Control encontró que cerrar la tapa antes de descargar no produjo una reducción significativa de la contaminación viral de las superficies en los sanitarios analizados.

Por eso, la recomendación debe entenderse como una medida de precaución, no como un método para eliminar todos los aerosoles generados por el inodoro.

Dejar la tapa del inodoro abierta o cerrada al descargar: cuál es la forma correcta y por qué recomiendan hacerlo siempre igual. Imagen ilustrativa (El Cronista)

¿Por qué recomiendan cerrar la tapa del inodoro antes de descargar?

El motivo principal es el fenómeno conocido como “toilet plume”, o pluma de aerosol del inodoro. Cuando se acciona la descarga, el movimiento del agua puede producir gotas y partículas de distintos tamaños que se dispersan alrededor del sanitario.

Este fenómeno ha sido documentado durante años en investigaciones científicas. Una revisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos analizó la generación de aerosoles durante la descarga y su posible relación con la propagación de microorganismos.

Por eso, cerrar la tapa antes de descargar es una medida sencilla que puede incorporarse a la rutina de limpieza del baño, aunque no debe considerarse suficiente por sí sola.

¿Cerrar la tapa del inodoro evita que se dispersen los gérmenes?

No completamente. Esta es una de las claves que conviene tener en cuenta.

Una investigación publicada en 2024 comparó la contaminación producida al descargar inodoros con la tapa arriba y abajo. Los investigadores utilizaron un bacteriófago como sustituto de virus entéricos y analizaron posteriormente diferentes superficies del baño.

El resultado fue llamativo: la posición de la tapa no tuvo un efecto significativo sobre la contaminación viral de las superficies estudiadas.

Esto ocurre porque una tapa convencional no sella herméticamente el inodoro. Las partículas pueden encontrar espacios alrededor de la tapa y desplazarse por el ambiente.

Por lo tanto, cerrar la tapa es una buena práctica de higiene, pero no reemplaza la limpieza frecuente ni la desinfección del baño.

¿Qué pasa cuando se descarga el inodoro con la tapa abierta?

Cuando la tapa permanece abierta, no existe ninguna barrera entre el agua del sanitario y el espacio que lo rodea. La descarga puede generar partículas que se incorporan al aire y posteriormente depositarse sobre diferentes superficies.

La cantidad y el alcance dependen, entre otros factores, del modelo de inodoro, el tipo de descarga, la ventilación y las condiciones del baño.

Investigaciones experimentales incluso han encontrado que utilizar una tapa diseñada específicamente para reducir aerosoles puede disminuir de manera considerable determinadas concentraciones de partículas durante los primeros segundos posteriores a la descarga.

Esto demuestra que la forma en que está diseñado el sanitario también importa y que no todos los inodoros se comportan exactamente de la misma manera.

¿Por qué es importante hacerlo siempre de la misma manera?

Más que existir una obligación sanitaria de mantener la tapa en una posición determinada durante todo el día, lo importante es establecer una rutina constante.

Si en una casa se adopta la costumbre de bajar la tapa, descargar y volver a dejar el sanitario en una posición definida, se reduce la posibilidad de olvidar este paso. Esto cobra mayor importancia cuando varias personas comparten el mismo baño.

La recomendación práctica puede resumirse así: tapa abajo antes de descargar, descarga y limpieza frecuente del sanitario y de las superficies cercanas.

De esta forma, cerrar la tapa se convierte en un hábito y no en una decisión que se toma de manera diferente cada vez que se utiliza el baño.

¿Cuál es la forma correcta de descargar el inodoro?

Para mantener una buena higiene en el baño, una rutina sencilla puede ser:

Bajar la tapa del inodoro antes de descargar.

Accionar la descarga.

Esperar a que termine el ciclo.

Lavarse correctamente las manos con agua y jabón.

Limpiar con frecuencia el interior del sanitario y las superficies que se tocan habitualmente.

Mantener una adecuada ventilación del baño.

¿Qué es más importante: cerrar la tapa o limpiar el inodoro?

Cerrar la tapa puede ser un hábito útil, pero la limpieza sigue siendo fundamental.

La investigación publicada en el American Journal of Infection Control encontró que la limpieza del recipiente del inodoro tuvo un efecto mucho más marcado sobre la contaminación que la posición de la tapa. En el experimento, la limpieza del agua del sanitario con un producto desinfectante produjo una reducción superior al 99,99 % de la contaminación medida frente a no utilizar producto.

Por eso, si se busca mantener un baño más higiénico, no basta con preguntarse si hay que descargar con la tapa abierta o cerrada. La combinación de una rutina constante, limpieza frecuente, desinfección y lavado de manos es mucho más importante.