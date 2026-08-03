En varias ciudades del país se ha vuelto común ver carros con una botella plástica sobre el techo. La práctica ha generado curiosidad entre conductores y peatones.

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En Colombia, muchos conductores se han preguntado qué significa llevar una botella de plástico sobre el techo del carro, una escena que aparece cada vez con más frecuencia en calles, parqueaderos y estaciones de servicio.

Aunque parece una señal extraña, en la mayoría de los casos no se trata de una norma de tránsito ni de una obligación legal, sino de un recurso improvisado que algunos usan para recordar algo importante antes de arrancar.

La práctica se ha viralizado en redes sociales y ha dado pie a todo tipo de teorías. Sin embargo, expertos en seguridad vial y conductores coinciden en que suele tener una explicación mucho más sencilla y cotidiana.

¿Qué significa llevar una botella de plástico sobre el techo del auto?

La interpretación más común es que la botella funciona como un recordatorio visual. Algunos conductores la colocan sobre el techo cuando dejan objetos en el portaequipaje, en el baúl o sobre el mismo techo del vehículo, para evitar salir sin asegurarlos correctamente.

Por ejemplo, quien transporta una bicicleta, una maleta, materiales de construcción o cualquier carga externa puede poner una botella vacía encima del carro mientras organiza el equipaje. La idea es que, al sentarse al volante y mirar por el parabrisas o por el espejo, recuerde que todavía tiene algo pendiente antes de iniciar la marcha.

Llevar una botella de plástico sobre el techo del auto | Qué significa y por qué algunos conductores lo hacen. Shutterstock

¿Por qué algunos conductores ponen una botella sobre el techo del carro?

Las razones más frecuentes son prácticas y no tienen un significado universal:

Recordar que hay carga sobre el techo.

Evitar arrancar con una puerta o el baúl abiertos.

Recordar retirar objetos olvidados encima del carro.

Marcar temporalmente el vehículo mientras se descarga mercancía.

Llamar la atención de otra persona que viene a recoger el carro.

En sectores comerciales o residenciales también se utiliza como una señal rápida entre familiares o compañeros de trabajo, aunque ese uso depende de cada contexto y no existe una convención oficial.

¿Es legal conducir con una botella sobre el techo del carro en Colombia?

La legislación colombiana no prohíbe específicamente llevar una botella de plástico sobre el techo del vehículo. No obstante, las autoridades sí pueden sancionar cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad vial.

Si la botella no está asegurada, puede salir despedida con el viento, caer a la vía y provocar un accidente o distraer a otros conductores. Por eso, lo recomendable es retirarla antes de poner el carro en movimiento.

Además, el Código Nacional de Tránsito exige que la carga transportada esté debidamente sujeta y no comprometa la visibilidad ni la estabilidad del vehículo.

¿La botella sobre el techo del carro es una señal de emergencia?

No. Una botella plástica en el techo no reemplaza las señales reglamentarias de emergencia. En caso de avería o accidente, el conductor debe utilizar las luces estacionarias y los dispositivos reflectivos exigidos por la norma colombiana.

Confiar en una botella como advertencia para otros usuarios de la vía puede generar confusión, porque la mayoría de conductores no interpreta ese objeto como una señal oficial.

¿Cómo recordar una carga en el techo del carro sin usar una botella?

Existen alternativas más seguras y efectivas:

Colocar una nota visible en el tablero.

Programar una alarma en el celular.

Dejar las llaves junto al objeto que debe cargarse.

Revisar el vehículo antes de arrancar.

Utilizar correas o sistemas de amarre certificados.

Una inspección rápida alrededor del carro antes de salir sigue siendo la mejor medida para evitar olvidos.