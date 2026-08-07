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Estudiar y vivir en el Reino Unido puede convertirse en una oportunidad para profesionales extranjeros que buscan ampliar su formación académica y mejorar sus posibilidades laborales. A través del programa de becas Chevening, el Gobierno británico abrió una convocatoria para financiar maestrías completas en universidades del país.

La iniciativa está dirigida a personas que quieran desarrollar sus conocimientos en instituciones de alto prestigio y acceder a una experiencia internacional que combine formación profesional, intercambio cultural y nuevas oportunidades de crecimiento.

Los seleccionados podrán residir en ciudades como Londres, Manchester o Birmingham, aunque el lugar exacto dependerá de la universidad elegida y del programa académico al que acceda cada beneficiario.

Reino Unido ofrece becas completas para extranjeros que quieran estudiar una maestría

La beca Chevening se convirtió en una de las principales alternativas para profesionales de distintos países que buscan estudiar en el Reino Unido sin asumir los altos costos que implica una formación internacional. La convocatoria 2027-2028 permitirá realizar una maestría completamente financiada durante el tiempo que dure el programa académico.

El beneficio está disponible para aspirantes de países elegibles, entre ellos Colombia, que cumplan con los requisitos establecidos por la organización. Además de la financiación principal, el programa cuenta con apoyos adicionales entregados por universidades y entidades asociadas, algunas de las cuales incluso quedan con cupos disponibles cada año debido al bajo número de postulantes.

Londres, Manchester y Birmingham son algunas de las ciudades donde podrían vivir los seleccionados, según la universidad y el programa elegido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué gastos cubre la beca Chevening del Reino Unido

Las personas que sean elegidas dentro del programa recibirán una cobertura amplia para poder concentrarse en sus estudios sin preocuparse por los principales costos de vivir en el extranjero. La beca incluye el pago total de la matrícula universitaria y un apoyo económico mensual para cubrir gastos durante la estancia.

Además, los beneficiarios tendrán cubiertos otros gastos como el traslado hacia y desde Reino Unido, un subsidio inicial de llegada, una ayuda económica para el regreso al país de origen, el trámite de visa y financiación para asistir a eventos oficiales organizados por Chevening dentro del territorio británico.

Requisitos para aplicar a la beca Chevening 2027-2028 y estudiar en Reino Unido

Para participar en la convocatoria, los candidatos deben contar con un título universitario que les permita acceder a una maestría en Reino Unido y demostrar experiencia laboral mínima de dos años, equivalente a unas 2.800 horas de trabajo después de finalizar sus estudios profesionales.

También es necesario comprometerse a regresar al país de origen durante al menos dos años después de terminar la beca. Los aspirantes deberán seleccionar tres programas de maestría elegibles en universidades británicas y obtener una oferta incondicional de al menos uno de ellos antes de la fecha límite establecida por el programa.

Profesionales de Colombia y otros países podrán acceder a una oportunidad académica internacional con financiación completa del Gobierno británico. (Fuente: Freepik)

Cómo aplicar a la beca Chevening para estudiar gratis en una universidad británica

El proceso de aplicación comienza con la verificación de los requisitos y la elección de tres programas académicos que cumplan las condiciones exigidas por Chevening. Los cursos deben ser de tiempo completo, tener una duración de entre nueve y doce meses, comenzar en el periodo de otoño y conducir a la obtención de un título de maestría.

Los programas seleccionados no pueden ser doctorados, estudios a distancia, modalidades de tiempo parcial ni cursos que impliquen permanecer más de un mes fuera del Reino Unido. Después de elegir las opciones académicas, los interesados deben preparar la documentación solicitada y completar la aplicación en línea.

Qué documentos y preguntas deben responder los candidatos a Chevening

Durante el proceso de inscripción, los postulantes deberán presentar información académica y profesional, además de incluir referencias de personas que puedan respaldar su trayectoria. Si avanzan a la etapa de entrevista, tendrán que entregar cartas de recomendación en inglés o con traducción certificada y documentos oficiales que acrediten su formación universitaria.

La solicitud también evalúa aspectos relacionados con el liderazgo, la capacidad para construir relaciones profesionales, las razones para estudiar en Reino Unido y los objetivos laborales a futuro. Las respuestas son una parte clave del proceso de selección, ya que permiten conocer el impacto que tendría la beca en la carrera del candidato.

Hasta cuándo hay plazo para aplicar a la beca Chevening del Reino Unido

La convocatoria para las becas Chevening 2027-2028 estará abierta hasta el 6 de octubre, fecha límite para que los interesados completen su inscripción y envíen la documentación requerida a través del sistema oficial del programa.

La organización recordó que la aplicación es completamente gratuita y recomendó a los aspirantes realizar el proceso personalmente. Además, advirtió que las solicitudes deben ser redactadas por los propios candidatos, ya que utiliza herramientas para detectar plagios o respuestas generadas mediante inteligencia artificial.

Tras la revisión inicial, los seleccionados serán convocados a una entrevista con la representación diplomática británica correspondiente. En caso de superar esta etapa, deberán conseguir una oferta definitiva de una universidad del Reino Unido para completar el proceso de selección.