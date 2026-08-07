Descubrieron un fósil inédito de dinosaurio que obliga a reescribir la historia. (Fuente: Redes sociales)

El descubrimiento de un fósil inédito de dinosaurio en el sureste de Australia se destaca como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años, proporcionando pruebas sustanciales que obligan a reevaluar el conocimiento existente sobre la distribución y evolución de los grandes depredadores del Cretácico. Los restos pertenecen a un dinosaurio de gran tamaño y representan la primera confirmación de tal especie en el continente australiano.

Este descubrimiento se fundamenta en fósiles datados con una antigüedad de entre 108 y 121 millones de años, lo que lo convierte en el megaraptorido más antiguo documentado hasta ahora. La investigación, publicada en una revista científica reconocida, abre nuevas perspectivas para el estudio de la fauna prehistórica en el hemisferio sur.

Con estos datos, los expertos han comenzado a reevaluar la historia evolutiva de los grandes carnívoros que dominaban Gondwana, un supercontinente que abarcaba lo que hoy son Australia, Sudamérica y la Antártida.

Un hallazgo sorprendente que cambia la historia de los dinosaurios

El análisis se fundamentó en el examen de cinco fósiles de dinosaurios terópodos hallados en la costa del estado de Victoria, al sur de Australia. Los restos datan de dos formaciones geológicas significativas: Strzelecki, en Bass Coast y Eumeralla, en la región de Otway Coast, ambas correspondientes al Cretácico Temprano.

Entre los principales hallazgos del estudio, se encuentran:

Megaraptoridos de gran tamaño , con longitudes estimadas entre seis y siete metros.

Carcharodontosaurios más pequeños , de entre dos y cuatro metros, con un rol secundario en la cadena alimenticia.

Presencia de depredadores ágiles conocidos como unenlagiines, que alcanzan alrededor de un metro de longitud.

Descubrieron un fósil inédito de dinosaurio que obliga a reescribir la historia. (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa)

Dos de los fósiles examinados son considerados entre los megaraptoridos más antiguos registrados, lo que llevó a los investigadores a reevaluar el origen y la expansión de este grupo en el árbol evolutivo de los dinosaurios carnívoros.

Este esquema contradice lo evidenciado en otros continentes, donde los carcharodontosaurios predominaban como los mayores carnívoros. En Australia, la estructura jerárquica parece haber sido opuesta, subrayando la singularidad del ecosistema prehistórico de la región.

Este fósil revela pistas sobre una conexión olvidada entre continentes

La investigación indica que, en el Cretácico Temprano, existía una conexión entre Australia y Sudamérica a través de la Antártida, lo que permitía la migración de diferentes especies.

Independientemente de las dimensiones y la antigüedad del descubrimiento, este brinda claves esenciales sobre la conectividad entre las masas terrestres del hemisferio sur.

El enigma prehistórico que intriga a científicos

El ecosistema del Cretácico australiano representa un desafío constante para la paleontología, dado que no replica los patrones observados en otros continentes. En este contexto, los megaraptoridos desempeñaban un papel preeminente, mientras que otros grandes carnívoros permanecían en un segundo plano.

Los especialistas coinciden en que este descubrimiento no cierra el debate, sino que amplía el campo de investigación y confirma que Australia aún conserva claves fundamentales en esta materia.