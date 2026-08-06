Su diseño y sus funciones lo convierten en uno de los productos más llamativos del momento (Fuente: edición propia).

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Tiendas D1 volvió a sorprender a los compradores colombianos con un producto tecnológico que parece de gama alta, pero cuesta mucho menos que otros relojes inteligentes del mercado. Se trata del Reloj Inteligente Red Flag X1U, identificado con el PLU 12007661, que actualmente se vende por $89.900 la unidad.

La cadena de descuentos incluyó este smartwatch dentro de su catálogo y rápidamente empezó a llamar la atención por su apariencia moderna, pantalla circular y funciones enfocadas en llamadas y monitoreo de salud. Por menos de $90.000, se ubica entre los relojes inteligentes más económicos disponibles en tiendas físicas del país .

Además del precio, el atractivo del Red Flag X1U está en que ofrece funciones que normalmente se asocian con dispositivos más costosos. Su diseño minimalista y los diferentes colores disponibles le dan una apariencia cercana a la de relojes inteligentes de marcas reconocidas.

¿Qué reloj inteligente vende Tiendas D1 por menos de $90.000?

El producto es el Reloj Inteligente Red Flag X1U, disponible en Tiendas D1 por $89.900. Según la información exhibida por la cadena, el reloj incluye:

Función de llamadas.

Monitoreo de salud.

64 KB de RAM.

Diseño redondo con correa intercambiable.

Presentación en varios colores.

La referencia publicada por D1 corresponde al PLU 12007661.

Parece de marca premium, pero Tiendas D1 lo vende por menos de $90.000. Tiendas D1

¿Qué funciones trae el reloj inteligente D1?

Aunque se trata de un reloj económico, incorpora herramientas básicas que muchos usuarios buscan para el día a día. Entre las funciones destacadas aparecen:

Gestión de llamadas desde el reloj.

Seguimiento general de indicadores de salud.

Visualización de notificaciones del celular.

Consulta de hora, fecha y actividad diaria.

Estas características lo convierten en una alternativa sencilla para quienes quieren iniciarse en el uso de un smartwatch sin hacer una inversión alta.

¿Vale la pena comprar un smartwatch económico en Tiendas D1?

La principal ventaja del Red Flag X1U es su relación precio-beneficio. En el mercado colombiano, muchos relojes inteligentes superan fácilmente los $200.000 o $300.000, mientras que esta opción cuesta menos de $90.000.

Puede resultar conveniente para:

Personas que usan reloj principalmente para ver notificaciones y llamadas.

Usuarios que quieren probar un smartwatch por primera vez.

Quienes buscan un accesorio económico para hacer ejercicio o caminar.

Compradores que prefieren adquirir tecnología en tiendas físicas.

Sin embargo, al ser un modelo de entrada, no debe compararse con relojes premium en aspectos como almacenamiento, aplicaciones avanzadas o sensores especializados.

¿Cuánto cuesta el reloj inteligente de Tiendas D1?

El precio publicado por Tiendas D1 es de $89.900 por unidad. Ese valor lo deja por debajo de la barrera de los $90.000, una cifra que suele llamar la atención de los consumidores que buscan tecnología barata en Colombia.

Como ocurre con otros productos de temporada de D1, la disponibilidad puede variar según la ciudad y el inventario de cada tienda.

¿Por qué este reloj inteligente parece de marca premium?

El aspecto visual es uno de los puntos más comentados por los compradores. El reloj incorpora:

Pantalla circular de apariencia moderna.

Bisel oscuro con acabado brillante.

Correas de silicona en tonos sobrios.

Diseño delgado y minimalista.

Esa combinación hace que, a simple vista, recuerde a modelos más costosos que se venden en tiendas especializadas de tecnología.

¿Dónde conseguir el reloj inteligente de Tiendas D1?

El Reloj Inteligente Red Flag X1U se vende en tiendas físicas de Tiendas D1 en Colombia bajo la referencia PLU 12007661. Debido a que los productos tecnológicos de la cadena suelen manejar inventarios limitados, lo recomendable es consultar directamente en el punto de venta más cercano.