Pocos lo saben | Por qué recomiendan envolver la billetera y las llaves en papel aluminio

Rociar vinagre alrededor del inodoro y dejarlo actuar durante 8 minutos: por qué lo recomiendan los expertos

Aunque suele utilizarse únicamente en la cocina, el papel aluminio comenzó a adquirir un uso inesperado en los últimos años, proteger la billetera, las tarjetas bancarias y las llaves inteligentes del auto. Distintos especialistas en seguridad digital recomiendan envolver estos objetos para reducir el riesgo de robo de datos y evitar ciertos tipos de ataques electrónicos.

La práctica se volvió viral en redes sociales debido a que el aluminio puede actuar como una barrera física capaz de interferir con determinadas señales inalámbricas. Sin embargo, su efectividad depende del tipo de dispositivo y no reemplaza otras medidas de seguridad.

¿Por qué recomiendan envolver la billetera en papel aluminio?

Muchas tarjetas bancarias, documentos y credenciales incorporan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), un sistema que permite transmitir información de forma inalámbrica a corta distancia.

Al envolver la billetera en papel aluminio, algunas personas buscan dificultar la lectura no autorizada de esos datos mediante dispositivos electrónicos utilizados para escanear tarjetas sin contacto.

Entre los elementos que podrían beneficiarse de esta protección se encuentran:

Tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless.

Documentos con chip electrónico.

Credenciales de acceso.

Pasaportes biométricos.

Aunque el riesgo de robo mediante RFID es relativamente bajo, algunos expertos recomiendan utilizar fundas especiales o métodos de protección adicionales para aumentar la seguridad.

Pocos lo saben | Por qué recomiendan envolver la billetera y las llaves en papel aluminio (Representación creada con IA) ChatGPT

¿Para qué sirve envolver las llaves del auto en papel aluminio?

Las llaves inteligentes emiten señales de radio que permiten abrir puertas y encender el vehículo sin necesidad de insertarlas en una cerradura.

En algunos casos, delincuentes utilizan amplificadores de señal para captar la frecuencia de la llave desde el interior de una vivienda y retransmitirla hasta el automóvil, una técnica conocida como “ataque de relevo”.

El papel aluminio podría reducir el alcance de esa señal y dificultar este tipo de robo electrónico , aunque los especialistas aclaran que las fundas de bloqueo específicas ofrecen una protección mucho más eficaz.

¿El papel aluminio protege completamente los datos y las llaves?

Si bien el aluminio puede interferir parcialmente con ciertas señales inalámbricas, no garantiza una protección absoluta frente a todos los métodos de robo digital.

Por ese motivo, los expertos recomiendan complementar este truco con otras medidas de seguridad, como:

Utilizar fundas con bloqueo RFID.

Guardar las llaves inteligentes lejos de puertas y ventanas.

Activar las funciones de seguridad del vehículo.

Revisar periódicamente los movimientos bancarios.

Mantener actualizados los sistemas electrónicos.

Aunque se trata de un método económico y fácil de aplicar, su eficacia dependerá del dispositivo y de la forma en que se utilice.