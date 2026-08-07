Este método infalible es ideal para reducir los malos olores, desprender residuos acumulados y prevenir pequeñas obstrucciones en las tuberías.

El vinagre blanco es uno de los productos caseros más empleados para las tareas de limpieza, gracias a su capacidad para neutralizar malos olores y ayudar a eliminar determinados residuos de las superficies.

Dentro de los métodos de limpieza que se popularizaron en los hogares, existe uno muy sencillo que consiste en aplicar vinagre directamente en el desagüe de la ducha. Su uso puede ayudar a conservar las tuberías en mejores condiciones y reducir la acumulación de suciedad generada por la humedad, los restos de jabón y la materia orgánica.

¿Para qué sirve rociar vinagre en el desagüe de la ducha?

Una de las propiedades del vinagre blanco es su capacidad para ayudar a desprender restos de jabón, minerales y pequeñas partículas de suciedad que pueden quedar pegadas en el desagüe con el tiempo.

Además, su acción contribuye a disminuir los olores desagradables que suelen aparecer por la humedad permanente, la acumulación de cabello y otros desechos retenidos dentro de las tuberías.

Incluir este método dentro de la limpieza habitual del baño puede ayudar a prevenir que el desagüe se obstruya. No obstante, cuando ya existe un tapón considerable, el vinagre por sí solo no reemplaza una limpieza profunda de la tubería.

¿Cuáles son los beneficios de este truco casero?

Entre sus principales ventajas se encuentran:

Ayuda a disminuir los malos olores.

Afloja restos de jabón y suciedad.

Puede prevenir obstrucciones pequeñas.

Reduce la acumulación de residuos en el desagüe.

Permite disminuir el uso frecuente de destapa cañerías agresivos.

Es una alternativa económica y fácil de aplicar.

Cómo utilizar correctamente el vinagre en el desagüe

Antes de comenzar, se recomienda retirar los cabellos y otros residuos visibles que estén acumulados sobre la rejilla.

Rociar vinagre en el desagüe de la ducha: para qué sirve y por qué se recomienda. (Fuente: Shutterstock)

Luego, se deben seguir estos pasos:

Rociar o verter una cantidad abundante de vinagre blanco directamente en el desagüe. Dejar actuar entre 20 y 30 minutos. Enjuagar con agua caliente para facilitar la eliminación de los residuos desprendidos.

Algunas personas complementan este método con bicarbonato de sodio, aunque el vinagre también puede utilizarse solo como parte del mantenimiento preventivo.

¿Cada cuánto se recomienda hacerlo?

Para evitar una acumulación excesiva de suciedad, el procedimiento puede repetirse una vez por semana o cada 15 días, dependiendo de la frecuencia de uso de la ducha.

Mantener este hábito puede ayudar a conservar el desagüe en mejores condiciones y disminuir la necesidad de recurrir a productos químicos más fuertes.

Importante: el vinagre nunca debe mezclarse con cloro o lejía, ya que la combinación puede liberar gases peligrosos.