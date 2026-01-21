No es Argentina, ni Brasil: este el país latino más hermoso y no tiene comparación.

Un país latino se quedó con el segundo lugar global y superó a potencias históricas del turismo (Fuente: Sec. de Turismo Gobierno de México).

México fue elegido como el país más hermoso de América Latina y el segundo más bello del planeta, según el más reciente ranking internacional de Condé Nast Traveler, una de las revistas de viajes más influyentes del mundo. El listado dejó atrás a gigantes como Brasil y Argentina , y solo fue superado por Australia en la clasificación global.

El reconocimiento no se basó en un solo atractivo, sino en un análisis integral de paisajes, biodiversidad, riqueza cultural, gastronomía, patrimonio histórico y experiencias turísticas reales ofrecidas al viajero.

¿Por qué México fue elegido como el país más hermoso de América Latina?

La revista destacó que México es uno de los pocos países del mundo capaces de ofrecer, en un mismo territorio, playas caribeñas, selvas tropicales, desiertos, volcanes, montañas, ciudades coloniales y ruinas milenarias.

A diferencia de otros destinos, México no depende de un solo tipo de turismo. Su fortaleza está en la diversidad absoluta de experiencias, algo que hoy pesa más que nunca en los rankings internacionales.

Para los editores del ranking, México logra algo que pocos países consiguen: combinar naturaleza, historia y cultura sin perder identidad ni autenticidad.

¿Cuáles son los paisajes naturales más impresionantes de México?

Desde el Caribe hasta el Pacífico, el país es un verdadero catálogo de postales naturales. Algunos de los escenarios más valorados por turistas internacionales son:

Riviera Maya y cenotes de Yucatán y Quintana Roo , con playas de arena blanca y cavernas subterráneas de agua cristalina.

Cañón del Sumidero (Chiapas), con paredes rocosas que superan los mil metros de altura.

Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca , uno de los espectáculos naturales más impactantes del planeta.

Cabo Pulmo (Baja California Sur), considerado uno de los arrecifes de coral mejor conservados del mundo.

Hierve el Agua (Oaxaca), famosas por sus cascadas petrificadas únicas en América Latina.

¿Qué papel juega la cultura y la historia en el turismo de México?

Más allá de sus paisajes, México fue reconocido por su patrimonio cultural inigualable. El país tiene decenas de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre ellos ciudades coloniales, zonas arqueológicas y centros históricos.

Ciudades como Ciudad de México, Oaxaca, Mérida, Puebla y San Miguel de Allende son referentes mundiales por su arquitectura, arte, museos y tradiciones.

A esto se suma una de las gastronomías más influyentes del mundo, también reconocida por la Unesco, donde conviven sabores indígenas, españoles y contemporáneos.

¿Qué países lideran el ranking de los más bellos del mundo?

El top 10 de Condé Nast Traveler quedó así: