El plan apunta a mejorar el acceso y reducir los tiempos de respuesta en distintos puntos de la ciudad (Fuente: EFE).

La Alcaldía de Bogotá confirmó un ambicioso plan de fortalecimiento del sistema distrital de salud que contempla la puesta en marcha de 38 nuevos servicios médicos y un proceso de modernización integral de varios centros de atención a lo largo de 2026.

La medida busca responder a la alta demanda de pacientes, optimizar los diagnósticos y acercar especialidades clave a las localidades con mayores necesidades, en un contexto marcado por la crisis del sistema de salud a nivel nacional.

Según la administración distrital, el despliegue de estos servicios impactará directamente a las cuatro subredes integradas de salud y beneficiará a más de un millón de usuarios en la capital, especialmente a afiliados del régimen subsidiado.

¿Cuántos nuevos servicios de salud sumará Bogotá en 2026?

El plan oficial prevé la incorporación de 38 nuevos servicios médicos en la red pública de la ciudad. De ese total, 24 comenzarán a operar durante el primer trimestre de 2026, mientras que otros 10 se habilitarán en el segundo semestre del año. Los cuatro restantes quedarán programados entre 2027 y 2028, como parte de una expansión progresiva del modelo de atención.

Las nuevas unidades permitirán ampliar la oferta de especialidades, reducir remisiones innecesarias y fortalecer la atención de mediana y alta complejidad en los territorios.

¿En qué localidades se concentrará la ampliación de servicios médicos?

Una de las subredes más beneficiadas será la Sur Occidente, que recibirá siete de los nuevos servicios. Allí se destaca el Centro de Salud 29, ubicado en la localidad de Kennedy, un espacio diseñado para atender de manera resolutiva a cerca de 50.000 habitantes.

Este centro cuenta con atención en medicina general y múltiples especialidades, lo que permitirá descongestionar hospitales de mayor nivel y mejorar la atención primaria en una de las zonas más pobladas de Bogotá.

La Ciudad sumará 38 servicios médicos y modernizarán los centros de salud con más especialidades y pacientes.

¿Qué inversiones hará Bogotá en tecnología y equipos médicos?

La estrategia incluye una fuerte inversión en dotación biomédica. En la fase inicial, el Distrito adquirió 211 equipos médicos por un valor superior a los 8.800 millones de pesos. Estos equipos están destinados a áreas como cardiología, ortopedia, ginecología, urología, otorrinolaringología y fisiatría.

De ese total, una parte ya fue entregada durante 2025 y el resto se incorporará de forma gradual en 2026, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica de la red pública.

¿Qué es el modelo MAS Bienestar y cómo impacta a los pacientes?

Todas estas acciones se enmarcan en el Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, una estrategia distrital que prioriza la atención integral, cercana y continua. El modelo busca que los pacientes encuentren soluciones completas en un solo punto de atención, evitando traslados innecesarios y largas esperas.

Desde la Secretaría Distrital de Salud señalan que este enfoque permite reducir la congestión hospitalaria y mejorar la experiencia del usuario, especialmente en sectores históricamente afectados por barreras de acceso.

¿Qué hospitales y centros de salud se modernizarán en Bogotá?

Entre los proyectos más relevantes figura la modernización del Centro de Salud 29, que ofrece un amplio portafolio de especialidades como cirugía general, dermatología, medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, neurología, psiquiatría, psicología y odontología. Esta obra demandó una inversión superior a los 10.000 millones de pesos.

Otro avance clave es la nueva sala de hemodinamia del Hospital Occidente de Kennedy, equipada con tecnología de última generación para atender emergencias cardiovasculares y neurovasculares sin necesidad de trasladar pacientes a otros hospitales. La inversión total en este hospital ronda los 21.000 millones de pesos.

¿Qué mejoras incorpora el Hospital de Bosa?

El Hospital de Bosa también amplió su capacidad con la incorporación de cuatro nuevas especialidades: oftalmología, otorrinolaringología, gastroenterología y cardiología. Además, obtuvo la certificación internacional LEED, gracias a la implementación de prácticas de sostenibilidad en el uso de energía, agua y manejo de residuos.

Este reconocimiento convierte al hospital en uno de los referentes en infraestructura sanitaria sostenible dentro de la red pública distrital.