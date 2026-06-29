Mejor que China y Rusia: el país de América Latina que será la Suiza de la región y lidera el ranking de calidad de vida.

Cuando se piensa en calidad de vida, la mayoría imagina países de Europa Central, sobre todo Suiza. Sin embargo, en los últimos años un país de América Latina ha ganado protagonismo en este tipo de mediciones.

Se trata de Uruguay, que se posiciona como el mejor de la región en el Índice de calidad de vida, una herramienta que evalúa el bienestar de una población a partir de factores como salud, medio ambiente y salario.

Uruguay lidera en América Latina

El índice es elaborado por Numbeo, una plataforma colaborativa internacional que analiza la relación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación.

En esa clasificación, Países Bajos ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras que Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de América Latina, superando incluso a naciones como China y Rusia.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1990 y 2023 Uruguay registró avances importantes: la esperanza de vida aumentó 5.14 años, los años esperados de escolarización crecieron 4.52 años, y el ingreso per cápita se incrementó en más de 110%.

Estos resultados explican el aumento de su Índice de Desarrollo Humano en un 20.9% durante 2025.

El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales (foto: archivo).

Montevideo, por su parte, figura entre las ciudades más seguras y habitables de América Latina, gracias a altos niveles de libertad civil, buena infraestructura y destacada calidad ambiental. El país también ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social.

El ranking de calidad de vida en América Latina queda así:

1. Uruguay

2. Ecuador

3. Argentina

4. Brasil

5. Colombia

6. Chile.

Un destino que apuesta por la estabilidad

Aunque no es un destino económico, Uruguay se distingue por contar con reglas claras y una estructura estatal que funciona con previsibilidad.

Para muchos extranjeros, esa sensación de estabilidad representa un factor determinante, con un peso incluso mayor que el costo de vida. Esto consolida al país como uno de los más admirados de la región.