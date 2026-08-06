Cepillo de cerdas o metálico: cuál es el más recomendado por los veterinarios para eliminar el pelo de perros y gatos de la casa

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Mantener la casa libre de pelos de perros y gatos puede convertirse en un verdadero desafío, especialmente durante las épocas de muda. Frente a este problema, muchos dueños se preguntan cuál es la herramienta más efectiva para reducir la cantidad de pelo que queda en sillones, alfombras y ropa.

Entre las opciones más utilizadas aparecen los cepillos de cerdas y los metálicos. Sin embargo, veterinarios y especialistas en cuidado animal explican que la elección ideal depende del tipo de pelaje de cada mascota.

¿Qué cepillo recomiendan los veterinarios para eliminar el pelo?

En líneas generales, los cepillos metálicos suelen ser los más eficaces para retirar el pelo muerto y desenredar el manto, especialmente en perros y gatos con pelo abundante o de doble capa.

Además de ayudar a reducir la caída del pelo dentro del hogar, este tipo de cepillo permite eliminar suciedad acumulada y evitar la formación de nudos.

No obstante, los especialistas recomiendan utilizarlo con cuidado para evitar irritaciones en la piel, sobre todo en animales con pelaje corto o piel sensible.

Cuándo conviene usar un cepillo de cerdas

Los cepillos de cerdas son una alternativa más suave y suelen recomendarse para mascotas con pelo corto o fino.

Su principal función es retirar el polvo superficial, distribuir los aceites naturales de la piel y aportar brillo al pelaje.

Aunque no eliminan tanta cantidad de pelo muerto como los metálicos, pueden ser una buena opción para el mantenimiento diario.

Cepillo de cerdas o metálico: cuál es el más recomendado por los veterinarios para eliminar el pelo de perros y gatos de la casa Unsplash.

Cómo elegir el cepillo adecuado para perros y gatos

Antes de comprar un cepillo, los expertos aconsejan tener en cuenta estos factores:

El tipo y la longitud del pelaje.

La sensibilidad de la piel.

La cantidad de pelo que pierde la mascota.

La presencia de nudos o enredos.

La frecuencia del cepillado.

Un cepillado regular no solo ayuda a mantener la casa más limpia, sino que también contribuye al bienestar y la salud de perros y gatos.