Un experimento que parecía destinado al fracaso terminó transformando un terreno degradado de Costa Rica en un bosque tropical, y los investigadores descubrieron que las toneladas de residuos habían acelerado la recuperación del ecosistema.

En 1997, unos científicos tuvieron una idea que parecía destinada a terminar en un desastre: cubrir un terreno degradado de Costa Rica con 12.000 toneladas de cáscaras y pulpa de naranja. Durante meses, cientos de camiones llevaron los residuos hasta una parcela de tres hectáreas que apenas podía sostener vegetación.

El experimento fue cuestionado, terminó en los tribunales y quedó abandonado durante años. Nadie volvió a ocuparse seriamente de aquel lugar, que parecía condenado a convertirse en un proyecto fallido y olvidado.

Pero en 2013, un investigador regresó para comprobar qué había ocurrido. El terreno había cambiado tanto que ni siquiera podían encontrarlo con facilidad, donde antes había suelo degradado y vegetación seca, ahora había un bosque tan denso que el antiguo cartel que señalaba la parcela había quedado oculto.

El día que 1000 camiones descargaron toneladas de naranja

La historia comenzó cuando los ecólogos Daniel Janzen y Winnie Hallwachs buscaron una forma de recuperar una zona degradada del Área de Conservación Guanacaste, en Costa Rica. La empresa de jugos Del Oro aceptó utilizar un terreno cercano para depositar los residuos que generaba durante la producción de sus bebidas.

El acuerdo permitió que durante aproximadamente un año unos 1000 camiones descargaran cáscaras y pulpa de naranja sobre tres hectáreas de antiguos pastizales. En total se acumularon unas 12.000 toneladas de residuos orgánicos sobre un terreno que llevaba años teniendo dificultades para regenerarse.

Un bosque infértil fue replantado a partir de las cáscaras de naranja. IA

Volvieron 16 años después y no podían reconocer el paisaje

El proyecto no llegó a desarrollarse como estaba previsto. Una empresa rival denunció que los residuos estaban contaminando un parque nacional y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Costa Rica. La Justicia falló en contra del experimento y la parcela quedó abandonada durante más de una década.

En 2013, Timothy Treuer decidió regresar al lugar para comprobar qué había ocurrido. La vegetación había crecido tanto que localizar la parcela se convirtió en un desafío: el antiguo cartel amarillo había quedado oculto entre la maleza y el terreno degradado se había transformado en un bosque tropical denso, lleno de árboles y lianas.

El inesperado efecto de las cáscaras sobre el bosque

Las mediciones posteriores confirmaron que el cambio no era solamente visual. El suelo tenía más nutrientes, había una mayor diversidad de especies y la biomasa de los árboles había aumentado un 176 % respecto a una parcela cercana que no recibió cáscaras de naranja.

Los científicos creen que las cáscaras aportaron materia orgánica y nutrientes a un suelo extremadamente pobre y, al mismo tiempo, ayudaron a frenar las gramíneas invasoras que dificultaban el crecimiento de nuevos árboles. La combinación de ambos efectos habría acelerado la recuperación del bosque y convirtió al experimento en un llamativo ejemplo de restauración ecológica mediante residuos agrícolas.